Supermercati, Blanco, maltempo: le notizie bresciane più lette del 2023

Supermercati, Blanco a Sanremo, il maltempo e la grandine: e ancora giovani imprenditori alla riscossa, Belén e Mr.Rain, l'autovelox di Iseo, la clamorosa fuga da un ristorante di Lonato di una comitiva di furboni, un morto a Capodanno, la tragedia di Marone all'uscita della galleria Trentapassi. Sono queste le 10 notizie bresciane più lette di tutto il 2023 pubblicate sulle pagine di Bresciatoday.

Il fallimento dell'azienda L'Alco spa

Il fallimento dell'azienda L'Alco spa è la notizia più letta di tutto il 2023. Fondata dalla famiglia Conter, è stata un piccolo colosso nostrano della grande distribuzione che a pieno regime dava lavoro a oltre 750 persone. Il Tribunale di Brescia, con sentenza datata 17 agosto, ne ha dichiarato il definitivo fallimento.

Blanco e le rose di Sanremo

Le parole di Paola Lazzari, la mamma di Blanco, nei giorni delle polemiche per l'esibizione “rumorosa” al Festival di Sanremo 2022: il giovane artista di Calvagese fa capolino più volte nella graduatoria delle notizie più lette (per onore di cronaca, le elenchiamo tutte di seguito). In quei giorni aveva fatto tanto clamore anche la denuncia del Codacons che aveva portato all'apertura di un fascicolo per danneggiamento.

La tragedia di capodanno

La tragedia di capodanno, nella notte tra il 31 dicembre e il 1° gennaio di un anno fa: successe a Darfo Boario Terme, dove i carabinieri sono intervenuti a seguito della segnalazione di un parente. Sul pavimento del terrazzo venne trovato il cadavere di un uomo, di origini rumene ma da tempo residente nella nostra provincia. Da tempo cardiopatico, è stato stroncato da un infarto.

Maltempo, supercelle e grandine

Maltempo, supercelle e grandine: impossibile dimenticare i disastri della scorsa estate, con danni quantificati (in tutta la regione) a oltre 1,65 miliardi di euro. Tra le notizie più lette del 2023 ci sono sia le previsioni meteo, che purtroppo non si sbagliarono, che gli effetti e i danni del maltempo stesso.

La (bella) storia dei fratelli Righi

Tre fratelli creano un'azienda dal nulla, ora il fatturato vola a 1,8 milioni di euro. È la bella storia dei fratelli Righi, giovani imprenditori bresciani specializzati nel settore dell'innovazione sportiva e ideatori di Electra, maschera da sci con lente a cristalli liquidi in grado di adattarsi alla luce in meno di una seconda. Dal 2021 al 2022 la loro azienda ha registrato una crescita del 160%.

L'incidente mortale di Marone

“Ciao Marco, ora viaggia sulle strade del paradiso con la tua mamma”: è solo uno dei tantissimi messaggi di cordoglio per la scomparsa di Marco Frassi, il 50enne di Pisogne morto a settembre nel tragico incidente di Marone, sulla Sp510 all'uscita della galleria Trentapassi. Con un gesto istintivo, ma di grande coraggio, ha sterzato per salvare una vita, forse tante vite, ma così ha spezzato la sua. Il suo camion è precipitato per decine di metri nel vuoto cadendo rovinosamente prima sulla ferrovia e poi sulla ciclabile.

Il nuovo autovelox di Iseo

Sesto rilevatore di velocità all'uscita della galleria di Iseo sulla strada che da Brescia porta alla Valcamonica. È stato posizionato all'uscita del tunnel Montecognolo lungo la Strada provinciale 510, tra Iseo e Provaglio, per chi la percorre in direzione di Brescia. Il limite di velocità in quel punto è di 70 chilometri orari.

Belén Rodriguez in Valcamonica

Prima ancora della sua recente love story con l'imprenditore bresciano Elio Lorenzoni, aveva fatto tanto rumore (e coinvolto tantissimi lettori) la notizia della trasferta camuna di Belén Rodriguez: avvistata a fine luglio alla Pasticceria Bontempi di Sellero, piccolo paese da 1.390 anime nel cuore della Valcamonica. Per il piccolo municipio è forse la vip più cliccata di sempre.

Mr.Rain a Sanremo (e le critiche)

Il grande successo di Mr.Rain lungo un 2023 da incorniciare: dopo il terzo posto al Festival di Sanremo anche un tour da tutto esaurito e il gran finale alle porte di casa, con il concerto di capodanno a Brescia. Nel mezzo anche tante, forse troppe critiche: “Mr.Rain? Meglio non scrivesse niente in tutta la sua vita”, diceva Colapesce in un'intervista rilasciata nel febbraio scorso.

La fuga dal ristorante

Ultimi giorni delle festività, clamorosa fuga da un ristorante di Lonato: una comitiva di 6 persone – tra cui anche un bambino – è fuggita dal ristorante pizzeria Silvano dopo aver mangiato e bevuto per tutta la sera. Una serata strana, hanno raccontato i titolari: il peggio però è arrivato al momento di pagare il conto, quando il gruppetto di furbi se n'è andato senza pagare.