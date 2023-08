Mollo tutto e cambio vita: dal ristorante alle Vespe, la nuova avventura di Maurizio

Della serie, mollo tutto e cambio vita: conclusa una sfortunata esperienza nel campo della ristorazione, il 61enne Maurizio Laude si è subito rimboccato le maniche e si è riscoperto, da pochi mesi, come piccolo imprenditore di successo nel settore del noleggio Vespe e ebike. Dal maggio scorso è il titolare del Rent Salò, servizio di noleggio nell'omonima cittadina gardesana in Via Giovanni da Ulmi, non lontano dalla spiaggia delle Rive: “Per questo stiamo già pensando anche al noleggio di tavole da sup”, racconta subito Laude.

La scelta di Laude

Dopo aver lavorato anche nel settore automotive, è alla fine del 2019 che decide di tuffarsi nel mondo della ristorazione, aprendo il ristorante La Taverna del Pozzo (sempre a Salò): solo pochi mesi dopo è deflagrata l'emergenza Covid, con tutte le difficoltà (e ne abbiamo scritto parecchio) per riuscire a lavorare nonostante restrizioni e limitazioni (necessarie, nessuno lo nega: ma complicate ed economicamente dannose nella loro applicazione). “Dopo le fatiche dovute al Covid, e la difficoltà nel reperire personale qualificato, a ottobre dello scorso anno ho deciso di chiudere”, aggiunge Laude.

Tempo pochi mesi ed è subito ripartito. Il Rent Salò oggi ha a disposizione una flotta di 12 Vespe, di cui quattro da 300 cc (per cui serve la patente A, quella della moto) e otto da 125 cc (patente B), oltre a una ventina di biciclette elettriche. “È stato come ripartire, di nuovo, da zero – continua Maurizio Laude – e devo ammettere che all'inizio non è andata benissimo: a maggio ci si è messo il maltempo, un cliente che ha fatto un incidente, un altro che nella Vespa ha messo il gasolio invece della benzina”. Ma è stato soltanto un rodaggio: da giugno in poi, la stagione è andata alla grande.

Il negozio Rent Salò

“Un servizio turistico che è piaciuto tanto – continua Laude – e soprattutto agli stranieri: vero, c'è stato un calo di tedeschi sul Garda, ma abbiamo avuto clienti anche da Austria, Francia, Polonia e Svizzera”. Al suo fianco il fedele collaboratore Andrea Felter: “Insieme lavoriamo bene, c'è grande entusiasmo”. Tanto che, in vista del nuovo anno, è già tempo di pensare in grande: “Oltre ai sup, stiamo pensando di acquistare anche qualche Vespa 50 cc”. Le Vespe di Rent Salò le hanno viste in giro in tanti: impossibile non accorgersi della loro caratteristica livrea, color “verde amabile” che richiama il vintage e perché no, la dolce vita in riva al lago.

Il negozio rimarrà aperto di sicuro fino a ottobre, ma potrebbe proseguire anche durante la stagione invernale con un nuovo servizio di riparazione biciclette, oltre che di vendita (ebike e mountain bike). Tante idee per la testa fanno stare sempre giovani: Laude compirà 62 anni l'11 settembre, “ma alla pensione non ci penso proprio – sorride –: voglio continuare a lavorare, mi piace stare in mezzo alla gente, mi sto levando tante belle soddisfazioni”.