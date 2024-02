La tragica storia di Tavine, la ninfa che illumina il lago di Garda

Oggi rinomata località nella zona sud di Salò, il nome Tavine rimanda non solo al celebre toponimo (o all'altrettanto celebre fonte Tavina), ma anche a storie e leggende che si perdono nella notte dei tempi. Su tutte, quella dell'omonima ninfa, appunto Tavine, che per vostro diletto riportiamo pescando dalla gustosa Enciclopedia Bresciana griffata Antonio Fappani, che a sua volta racconta di questa leggenda “verosimilmente inventata da Giuseppe Mejo detto il Voltolina”.

La leggenda della ninfa Tavine

Il nome Tavine deriverebbe da una ninfa, della quale, si legge, tra le tante che abitarono le rive del Garda, un giorno Benaco, figlio del dio del mare Nettuno e di Berenice, capitato per caso sulla spiaggia s'innamorò pazzamente. Tavine però non ne voleva sapere: “Se ne allontanò sprezzante – scrive Fappani –, invaghita com'era di un certo Cissio, un giovane e bel pastore”.

Un epilogo drammatico: quando Benaco vide i due assieme, seduti tra erbe e fiori, si avventò contro Cissio e lo infilzò con il tridente del padre Nettuno, trafiggendogli il cuore. Nel successivo tentativo di inseguire Tavine, fini nel lago di Garda e qui s'inabissò. “Tavine, tornata sui suoi passi – continua Fappani – quando vide Cissio esanime in un lago di sangue, si abbandonò a tale disperazione che gli dei si impietosirono e la convertirono in un elegante salice”. Il povero Cissio, invece, a sua volta fu trasformato in un verde ramo d'edera che subito si arrampicò, circondandolo, al “novello albero”.

A proposito di Tavine, abbiamo già citato la Tavina di Salò, storica azienda fondata nel 1967 su iniziativa di Rocco Tonoli e un fatturato che oggi sfiora i 37 milioni di euro. A proposito di ninfe: non da meno la leggenda sull'amore tra il dio Sarca e la ninfa Garda, da cui appunto sarebbe nato il nostro lago.