"Bimbo morto nel cassonetto": anche nel Bresciano la truffa acchiappa-dati sui social

Orzinuovi, Chiari, Rudiano, Montichiari: sarebbero almeno quattro i Comuni bresciani nei quali è arrivata la "truffa del neonato nel cassonetto". Di cosa si tratta? I truffatori, abili criminali informatici, creano sui social post che hanno tutto l’aspetto di veri e propri articoli di giornale e hanno l'obiettivo di stuzzicare la curiosità dei navigatori, invogliati a cliccare per leggere la notizia tragica che si verifica nel loro paese. Questa falsa notizia, drammatica, è sempre la stessa, il ritrovamento di un neonato all'interno di un cassonetto dove si raccolgono abiti usati.

Nella preview si legge: “Neonato rinvenuto senza vita in un contenitore per vestiti di seconda mano; la poli…” e, come detto, l’indicazione della cittadina. Una volta che si clicca sul link, viene chiesto di inserire i propri dati per poter leggere gratuitamente la notizia. I truffatori si avvalgono poi di queste informazioni per prelevare denaro o ricattare le malcapitate vittime del raggiro.

Le forze dell’ordine invitano a diffidare di questi post truffaldini e a segnalare prontamente eventuali truffe subite. Al momento non sarebbero state formalizzate denunce.