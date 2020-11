"Negozi a casa tua": tutte le attività di Brescia che offrono servizi a domicilio

Nei giorni del secondo lockdown, anche se “light”, riparte il servizio di “Negozi a casa tua” coordinato dal Comune di Brescia: grazie alla collaborazione con i Consigli di quartiere e con le associazioni di categoria sono state raccolte le adesioni degli esercizi commerciali che hanno deciso di offrire, oltre al consueto servizio, anche la consegna a domicilio o il ritiro a orario prestabilito.

Negozi a casa tua: l'elenco completo

Gli elenchi dei negozi sono stati suddivisi per zone – Nord, Ovest, Sud, Est e Centro – per Consigli di quartiere e per varietà merceologiche: sono consultabili direttamente dalla home page del sito web del Comune di Brescia, e saranno aggiornati ogni venerdì con l'inserimento di nuovi esercizi commerciali.

E' attualmente in fase di valutazione la possibilità di aggiungere nuove tipologie merceologiche a quelle già presenti, anche per le maglie più larghe dell'ultimo Dpcm. “Negozi a casa tua” nasce lo scorso marzo con l'obiettivo di evitare gli spostamenti nei momenti più critici, e per sostenere allo stesso tempo i negozi di vicinato.

Come segnalare un nuovo negozio

Con il passare delle settimane l'iniziativa si è trasformata in un sistema di acquisto ordinario: “In questi mesi molti negozianti hanno fidelizzato nuovi clienti – fa sapere l'assessore al Commercio Valter Muchetti, tra i promotori dell'iniziativa – segno che l'idea si è rivelata utile ed efficace”. Eventuali nuove segnalazioni di negozi e attività possono essere fatte tramite i Consigli di quartiere oppure all'indirizzo mail laspesaacasatua@comune.brescia.it. L'elenco completo - aggiornato a novembre 2020 - è consultabile anche a questo link, ma per gli aggiornamenti rimandiamo – come detto – alla pagina web del Comune.