Tutti a bordo: 18 posizioni aperte per lavorare sui battelli del Sebino

Sono ben otto i bandi di concorso e gli avvisi di selezione attivi per la società Navigazione Lago d'Iseo, che si occupa del trasporto pubblico locale su acqua per il Sebino, per un totale di 18 posizioni aperte. Il termine di presentazione delle domande è (quasi) per tutti fissato al 28 febbraio 2023, fatta eccezione per la selezione pubblica per la copertura di tre posti di "operatore della mobilità", la cui scadenza è fissata al 31 gennaio.

Candidati stagionali entro il 31 gennaio

Per questo avviso di selezione la società Navigazione Lago d'Iseo srl cerca candidati stagionali per l'assunzione di tre operatori della mobilità: uno dal 15 febbraio al 30 novembre (9 mesi), un altro dal 20 marzo all'8 ottobre (6 mesi) e infine il terzo dal 12 giugno all'8 ottobre (4 mesi). Gli operatori saranno inquadrati secondo il contratto nazionale autoferrofilotranvieri e internavigatori nell'area operativi "Servizi ausiliari per la mobilità": il contratto è a tempo determinato e le sedi lavoratori saranno a Iseo e Montisola. La domanda di ammissione va presentata entro e non oltre il 31 gennaio 2023.

Gli altri avvisi e bandi di concorso

Gli altri bandi di concorso, come detto, scadono tutti il 23 febbraio. Sono 7 le posizioni aperte per il ruolo di "assistente di bordo" a tempo determinato: 3 assistenti di bordo da marzo 2023 a febbraio 2024 (12 mesi), 2 dal 12 giugno al 15 ottobre (4e mesi) e altri 2 dall'1 luglio al 30 ottobre (4 mesi). Le sedi lavorative saranno Costa Volpino, Iseo e Montisola: il candidato potrà essere impiegato in tutte le sedi, compresa eventuale attività in cantiere navale.

Posizioni aperte, infine, a tempo indeterminato per i seguenti ruoli: 2 posti di "pilota motorista"; un posto di "capo unità tecnica"; un posto di "capo unità organizzativa amministrativa tecnica"; un posto di "capo operatori"; un posto di "operatore tecnico"; 2 posti di "marinaio assistente di bordo". Tutte le informazioni, i requisiti e le modalità per la candidatura sono disponibili sulla pagina dedicata del portale web Navigazione Lago d'Iseo.