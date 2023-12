Un lavoro vista lago: si cercano 54 marinai per la stagione estiva

La direzione di esercizio della Navigazione Lago di Garda, nota anche come Navigarda, annuncia che dal prossimo gennaio saranno avviate le selezioni per l'assunzione a tempo determinato di “personale viaggiante nelle varie sedi del lago di Garda”. Ovvero, serviranno 54 marinai pronti a entrare in servizio nel 2024, nel periodo compreso tra marzo e ottobre. Gli interessati potranno inoltrare apposita richiesta inviando il proprio curriculum alla direzione di Desenzano all'indirizzo mail navigarda@navigazionelaghi.it, entro e non oltre il 31 dicembre, indicando in oggetto “Selezione Esterna”.

I requisiti per partecipare al bando

Per partecipare alla selezione è necessario essere in possesso del Libretto di navigazione per il personale navigante in acque interne di prima categoria in corso di validità : “È requisito necessario per essere imbarcati a bordo della nostra flotta – fa sapere Navigarda in una nota –. Il Libretto di navigazione si acquisisce presso gli uffici della motorizzazione civile, dove è presente un ufficio della Navigazione interna. Se non disponibile, il libretto dovrà essere acquisito entro la data della eventuale assunzione”. Per ulteriori informazioni è possibile rivolgersi alla direzione di esercizio di Navigarda telefonando all'ufficio Personale al numero 030 9149511.

La Gestione Navigazione Laghi

La Navigarda fa parte della Gestione Navigazione Laghi che, con una flotta di circa 100 navi, garantisce da 60 anni la mobilità in acqua nei laghi Maggiore, di Garda e Como. È un ente governativo istituito con Legge 614/57, attraverso la quale viene affidato l'esercizio delle linee di navigazione a un funzionario dell'amministrazione dello Stato nominato dal Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti.

L'azienda opera con una direzione centrale, a Milano, che si occupa dei “rapporti istituzionali” e svolge funzioni di coordinamento per le tre direzioni di esercizio situate rispettivamente ad Arona (lago Maggiore), Desenzano (lago di Garda) e Como per l'omonimo lago. La Gestione Navigazione Laghi arriva ad impiegare fino a 650 persone durante i mesi di maggiore attività , suddivise tra personale amministrativo, di cantiere (sono 4 i cantieri navali attivi: ad Arona, Peschiera, Como e Dervio) e personale del settore movimento.