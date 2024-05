“Divieto di rilascio volontario di palloncini, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e dispositivi aerostatici”: è il titolo dell'ordinanza appena pubblicata dal Comune di Nave e che prevede sanzioni, per chi dovesse violare il divieto, da un minimo di 25 a un massimo di 180 euro, a seconda dell'infrazione rilevata (salvo che non costituisca più grave reato, ma questa è un'altra storia). Il provvedimento è già in vigore e prevede, nel dettaglio, il divieto su tutto il territorio comunale di “imbrattare o lordare il suolo pubblico mediante il rilascio volontario di palloncini, anche se biodegradabili, nastri colorati, lanterne cinesi, coriandoli di plastica o altri dispositivi aerostatici idonei a disperdersi senza controllo nell'ambiente in occasione di eventi pubblici, feste, ricorrenze o manifestazioni, anche sportive”.

Le motivazioni dell'ordinanza

Le motivazioni sono presto dette: “Studi effettuati a livello internazionale hanno dimostrato le conseguenze dannose dei frammenti di palloncini, lanterne cinesi, coriandoli di plastica e nastri colorati”, si legge nell'ordinanza. I detti materiali rilasciano particelle inquinanti e non solo: tali frammenti “spesso finiscono per essere ingeriti da animali marini e terrestri, organismi presenti in natura e diverse specie di uccelli, causandone irrimediabilmente il decesso”. A questo si aggiunge poi il rischio derivante dall'utilizzo delle cosiddette lanterne cinesi, “oggetti volanti a fiamma libera incontrollata, pericolose per danni a persone e cose in quanto potenzialmente incendiarie”.

Sul tema era già stata approvata una delibera di giunta, il 22 aprile, in cui venne manifestata “la volontà di questa amministrazione a incentivare ogni azione volta a tutelare e salvaguardare il patrimonio ambientale e faunistico, nonché le caratteristiche di salubrità, paesaggistiche e delle risorse, promuovendo ogni attività di conservazione del territorio”. Si è arrivati così all'ordinanza, proprio “al fine di tutelare l'ambiente”. L'incarico di verificarne l'osservanza è stato affidato alla Polizia Locale, ma sono già state informate anche le altre forze dell'ordine.