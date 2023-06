C'è uno spumante (bresciano) che riposa a 40 metri di profondità in fondo al lago

È ancora il tempo del vino Nautilus CruStorico, lo spumante lacustre che è già leggenda: sabato 10 giugno si procederà al recupero dell'annata 2018 dopo 48 mesi di affinamento lacustre. Per gli appassionati sarà possibile assistere e partecipare al lieto evento: l'orario è già fissato (tra le 11 e le 11.30) con ritrovo al ristorante La Foresta, in località Peschiera Maraglio a Montisola. C'è anche la possibilità di un aperitivo con Nautilus CruStorico 2016 in abbinamento a pacchero con sardina di Montisola e crema di pomodoro e pinoli: a questo link tutte le informazioni.

Lo spumante lacustre del Sebino

Lo spumante lacustre (che è già un cult) nasce da un'idea di Alex Belingheri, titolare dell'azienda Agricola Vallecamonica: come è noto viene affinato nelle profondità delle acque del lago d'Iseo. Si tratta di un progetto avviato nel 2010: le vecchie vigne, di ceppi storici, sono biotipi di varietà locali a bacca nera, impiantate a un'altitudine che varia tra i 300 e i 450 metri in località Ruk a Cividate Camuno. Ogni bottiglia contiene poi una sola singola annata: l'affinamento, come detto, avviene in una "cantina" subacquea sul fondo del Sebino.

La sperimentazione del lago d'Iseo come "cantina naturale" è la prima e unica al mondo in acque lacustri per l'affinamento del metodo classico. Le bottiglie vengono lasciare a riposare a circa 40 metri di profondità: per l'annata 2018 ci sono voluti 48 mesi, ovvero quattro anni.

L'unico metodo classico.. in fondo al lago

"Fino al 2010 - racconta Alex Belingheri - mai avrei pensato di produttore un vino spumante metodo classico, non era preventivato e non è stato voluto, o meglio la casualità e la fortuna lo hanno voluto. Tutto è successo con l'opportunità di gestire il vigneto storico Ruk di Cividate Camuno. La bacca è rossa come da tradizione, i vitigni prettamente autoctoni: Ciass Negher, Baldamina, Valcamonec, Gratù e Hibebo, insieme ai più conosciuti come Schiava, Ciliegiolo, Marzemino, Incrocio Terzi e Merlot. Per necessità data da una cantina non adatta allo stoccaggio di metodo classico, con lo spumante Nautilus CruStorico ho intrapreso una sperimentazione subacquea: è la prima e unica al mondo in acque lacustri per l'affinamento del metodo classico, a 40 metri nelle profondità del lago d'Iseo con temperatura e pressione costanti, buio totale".

E non finisce qui: il 24 giugno è in cartellone anche il recupero dello spumante Adamadus, l'unico bollicine al mondo affinato nelle profondità di un lago alpino, in questo caso il lago d'Aviolo, in quota a 1.930 metri di altitudine. Il Nautilus CruStorico è in vendita a 40 euro: il "vino estremo" Adamadus (un 100% Souvigner Gris) è attualmente terminato, ma il nuovo millesimo sarà disponibile dal prossimo novembre.