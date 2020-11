Le luci della città illuminano il Natale: c'è anche un "omino" alto 6 metri

Le luci della città illuminano il Natale: certo quest'anno sarà tutto diverso, anche se – così pare – saremo tutti in zona gialla. Il primo Natale ai tempi del Covid e della pandemia che ha sconvolto il mondo. Giusto in tempo per l'ingresso in zona arancione, che dovrebbe durare ancora un paio di settimane, anche a Brescia sono tornate le tradizionali luminarie, con qualche immancabile novità.

"Brescia illumina": le luci della città anticipano il Natale

Senza eventi diffusi, il progetto “Brescia illumina” si concentra sulle luci e le decorazioni: “Come nel salotto delle nostre case – fa sapere il Comune – anche le piazze e le vie della città si accenderanno di bellezza e calore. Luoghi familiari reinventati dal tocco natalizio, belli da vedere, da fotografare e da condividere. Si addobba a festa per alleggerire gli animi e far brillare lo sguardo, s'illumina per dare segno di sé e del suo potenziale nel definire il futuro che ci aspetta”.

Immagini e colori in Piazza Loggia e in Pinacoteca

Tra le iniziative collaterali si segnala “Album dei ricordi”, in scena dal 6 dicembre in Piazza Loggia. Sulla sede municipale saranno proiettate “tante immagini, per rievocare la città di ieri ma con la voglia di immaginare quella di domani” (in collaborazione con A2A). E' prevista anche una “illuminazione scenografica” dalla facciata della Pinacoteca Tosio Martinengo e dei due centri antistanti. Per l'ultimo dell'anno sarà comunque in programma uno spettacolo pirotecnico.



Corsia del Gambero: un omino pan di zenzero alto 6 metri

Grandi o piccoli, tutti i quartieri della città cercheranno di raccontare la loro storia. Tra i tanti impossibile non segnalare il progetto già allestito in Corsia del Gambero, una stradella di Brescia che collega, in direzione nord-sud, Corso Giuseppe Zanardelli e Via Moretto, passando per Piazza Bruno Boni.

E' qui che è spuntato #brixi, un omino stile pan di zenzero illuminato e alto ben 6 metri, già definito come “l'indiscusso protagonista della scena natalizia cittadina”: addobbi, fiori e luci completano il quadro. Il progetto, fa sapere il Gruppo Brixia, “nasce con lo scopo di valorizzare il ruolo di Corsia del Gambero nell'ambito del centro cittadino, con l'obiettivo di recuperare un luogo storico in una nuova dimensione caratterizzata dalla bellezza e della specificità dell'offerta commerciale”.