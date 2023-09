Fiocco azzurro in casa di Nadia Fanchini: è nato il piccolo Giacomo

Fiocco azzurro in casa di Nadia Fanchini: l'ex sciatrice azzurra, si è ritirata nel 2019, ha dato alla luce il suo terzo figlio, il piccolo (anzi, piccolissimo) Giacomo. La foto del nascituro è stata pubblicata dalla pagina Facebook Ski Italia, con tanto di felicitazioni a mamma Nadia e a papà Devid Salvatori. È il terzo figlio della campionessa bresciana dopo le nascite di Alessandro, nel 2019, e di Davide nel 2021.

Chi è Nadia Fanchini

Nata il 25 giugno 1986 a Lovere, sul lago d'Iseo, Nadia Fanchini abita a Montecampione di Artogne, in Valcamonica. Ha fatto parte della Nazionale italiana di sci alpino fin dal 2003: il suo esordio in Coppa del Mondo risale al 13 dicembre 2003 in Alta Badia. Nella sua lunga carriera, come detto conclusa nel 2019, ha vinto tre titoli mondiali a livello Juniores (nel 2004 a Maribor e nel 2005 a Bardonecchia, dove vinse 2 ori e un argento) e un'infinità di gare ufficiali.

Il suo primo podio in Coppa del Mondo è del 2006: nel suo curriculum un totale di 13 podi, con 2 vittori, 3 secondi posti e 8 terzi posti. Agli ori Juniores ha aggiunto anche due medaglie ai Mondiali: un bronzo nel 2009 in Val d'Isère e un argento nel 2013 a Schladming, entrambi in discesa libera.

Le sorelle Fanchini

Ha solcato per anni le piste di tutto il mondo insieme alle sorelle Sabrina (classe 1988) ed Elena (classe 1985), quest'ultima scomparsa solo pochi mesi fa a causa di un maledetto tumore. Sabrina Fanchini si è ritirata dalle gare nel 2016, la sorella Elena nel 2017. Entrambe, come Nadia, hanno concluso una carriera ricca di soddisfazioni. La morte di Elena, l'8 febbraio scorso, ha sconvolto la famiglia e la comunità intera.