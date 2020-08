Ferragosto di cultura: musei gratis a Brescia fino al 23 agosto

Un lungo Ferragosto pieno di cultura: anche quest'anno il Comune di Brescia e la Fondazione Brescia Musei hanno rinnovato la proposta dei musei gratis per le settimane centrali di agosto. Già a partire da mercoledì 12 agosto, e fino al 23 compreso, il Museo di Santa Giulia, la Pinacoteca Tosio Martinengo e il Museo delle Armi in castello saranno aperti dal martedì al venerdì dalle 12 alle 17.30, e il sabato e la domenica dalle 11 alle 18, con ingresso completamente gratuito.

L'iniziativa è pensata in stretta osservanza delle normative vigenti in contrasto all'emergenza sanitaria e secondo le procedure stipulate dalla “Commissione Covid-19” di Brescia Musei per garantire la sicurezza dei visitatori. La visita negli spazi museali è accompagnata dagli operatori e controllata da ingressi in piccoli gruppi: ogni 15 minuti per Santa Giulia e la Pinacoteca, ogni 20 minuti per il Museo delle Armi.

Ferragosto di cultura: tutti gli eventi

Questi i dettagli delle iniziative in programma questa settimana.

Dal 12 al 23 agosto

REGALO D’ESTATE!

Ingresso gratuito al Museo di Santa Giulia, alla Pinacoteca Tosio Martinengo, al Museo delle Armi Luigi Marzoli in Castello e alla Mostra GestoZero. Istantanee 2020.

Orari di apertura

Da martedì a venerdì, dalle ore 12:00 alle 17:30

Sabato, domenica e festivi, dalle ore 11:00 alle 18:00

Mostra GESTO ZERO. ISTANTANEE 2020

Museo di Santa Giulia, fino al 20 settembre 2020

Ingresso gratuito

La mostra raccoglie e confronta i linguaggi di oltre settanta artisti di Brescia, Bergamo e Cremona, città lombarde particolarmente colpite dal Coronavirus, sul tema dell’arte come strumento di rinascita e di ripartenza dopo la tragedia.

Sabato 15 agosto, ore 11.00

VISITA GUIDATA ALLA MOSTRA

La visita guidata indaga l’uomo e la sua identità di fronte alla morte e al rischio, che ci rende tutti uguali riportandoci a un grado zero. Gli artisti hanno sublimato le loro paure, emozioni, pensieri attraverso gesti concreti ed offrono allo spettatore il loro ‘gesto zero’, il loro personalissimo punto di vista, il loro ideale gesto di cura.

Le visite guidate alla mostra si terranno ogni sabato mattina alle ore 11.00.

INFORMAZIONI

Costo: ingresso gratuito; 5 € cad. per contributo guida

Durata: circa 1 ora

L'appuntamento è presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 16.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 18.00). La visita verrà attivata con un minimo di 10 partecipanti.

LASCIA UN SEGNO!

Attività gratuita allestita al piano mostra

In mostra gli artisti ci hanno raccontato le loro emozioni e pensieri e tu come ti sei sentito durante il lockdown? Raccontacelo, all'uscita della mostra troverai a disposizione delle cartoline che si riferiscono ad alcuni degli aspetti affrontati nell’esposizione: i confini di una casa, la tua testa, un punto da cui partire con un gesto. Puoi partire da qui per disegnare o scrivere qualcosa e poi appenderla per condividerla con gli altri e dare così il tuo contributo alle riflessioni suggerite dalla mostra. Le più significative verranno pubblicate sui nostri canali social.

DOMENICA 16 AGOSTO ore 11.00

INDOSSARE BRESCIA

LA CITTÀ COME BOUTIQUE DELL'UOMO D'ARME

Museo delle Armi Luigi Marzoli

La visita guidata si propone di raccontare lo sviluppo dell'armamento offensivo e difensivo dell'uomo d'arme tra Quattrocento e Settecento, alla luce dell'importante produzione bresciana. Spade e armature saranno le principali protagoniste del racconto, nella loro doppio veste di oggetti d'uso e di capi d'abbigliamento, testimonianze delle mode dell'epoca.

INFORMAZIONI

Costo: Ingresso gratuito; € 5 di contributo guida

L'appuntamento è presso la biglietteria del Museo delle Armi Luigi Marzoli all’Infopoint sotto l’androne di ingresso del Castello

Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 16.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 18.00). La visita verrà attivata con un minimo di 10 partecipanti.

Domenica 16 agosto, ore 15.30

IMPREVEDIBILE LUNA!

Museo di Santa Giulia

Laboratorio per famiglie con bambini dai 6 agli 11 anni

La Luna è imprevedibile: sorge a orari sempre diversi, il suo aspetto muta di continuo a volte è dorata, a volte argentata oppure rossa, può essere piena, a metà o sottile come una falce.

Nel laboratorio i partecipanti realizzano la luna che più gli somiglia o che più li attrae con forme, tecniche e materiali diversi.

INFORMAZIONI

Costo: € 6,50 adulti ; € 3,50 bambini.

L'appuntamento è presso la biglietteria del Museo di Santa Giulia. Prenotazione obbligatoria: CUP 030.2977833-834; santagiulia@bresciamusei.com (attivo dal lunedì al venerdì dalle ore 10.00 alle 16.00, sabato, domenica e festivi dalle ore 10.00 alle 18.00).

Informazioni sulle modalità di accesso

A tutela della sicurezza dei partecipanti l’accesso è consentito a un numero massimo di 15 persone, fra adulti e bambini. La prenotazione è obbligatoria, esclusivamente per via telefonica o mail al CUP, con il ritiro del biglietto il giorno stesso dell’attività presso la biglietteria della sede museale dell’evento. In caso di numerose adesioni verrà attivato un secondo gruppo in orario da definire. Tutti i partecipanti devono indossare mascherine chirurgiche. Nella zona accoglienza e nel percorso museale sono a disposizione i dispenser con soluzione idroalcolica per la disinfezione delle mani.