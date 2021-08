Ferragosto a tutto gusto: 12 frazioni si sfidano per il miglior spiedo bresciano

Allo scoccare delle 20 di oggi, gli spiedi preparati in giornata saranno condivisi con tutti i concittadini

In ordine alfabetico: Burago, Cabianco, Canova, Cassaga, Castrezzone, Longavina, Moniga del Bosco, Morsone, San Quirico, Singia, Terzago e Tese. Le 12 frazioni del paese di Muscoline sono pronte a scendere in campo per sfidarsi, alla vigilia di Ferragosto, con il primo concorso amatoriale dedicato allo spiedo bresciano.

Dalle 14.30 di sabato l'oratorio ospiterà gli appassionati spiedatori impegnati nella sfrigolante competizione: ogni squadra potrà essere composta da un massimo di due persone e, appunto, rappresenterà una delle frazioni del piccolo borgo; l'amministrazione comunale metterà a disposizione tutto il necessario (carne, patate e braciere).

Tempo qualche ora e intorno alle 19.30 la giuria sarà chiamata ad esaminare gli spiedi prodotti dai concorrenti, e decretare così i vincitori: sono previsti premi non solo per il miglior spiedo ma anche per i primi quattro classificati.

Allo scoccare delle 20 gli spiedi preparati in giornata saranno condivisi con tutti i concittadini, che li potranno degustare al prezzo popolare di 10 euro (con 5 prese, polenta e patatine). Le premiazioni sono in programma alle 21, a seguire musica (ma senza balli) con l'orchestra di Devis Ballerini. Per informazioni e prenotazioni: 333 2848663.