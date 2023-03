Doppio disco di platino per Mr.Rain: svelate le date del tour estivo

Una notizia che vale doppio (letteralmente) per Mr.Rain, al secolo Mattia Balardi, nato a Desenzano e cresciuto a Carpenedolo, terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo: doppio disco di platino per il brano "Supereroi", doppia libidine con le nuove date del tour per la prossima estate. Ma andiamo con ordine: Mr.Rain - che conta quasi 800 milioni di stream, 14 dischi di platino e 5 d'oro - con la canzone "Supereroi" si è appena meritato il doppio disco di platino confermando l'enorme successo di pubblico che continua, senza sosta, ormai da Sanremo 2023.

Il brano "Supereroi" è ancora tra i più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok (204 milioni di condivisioni totali), oltre che tra i pezzi più trasmessi dalla radio: il video ha già raggiunto quota 20 milioni di visualizzazioni.

Tutte le date del tour estivo

Ormai sold out le date del tour nei club, al via dal 6 aprile al Viper Club di Firenze (conto alla rovescia), sono state annunciate le uscite del tour estivo (biglietti ancora disponibili). Di seguito il calendario completo: ci sarà anche un'attesa esibizione a Brescia.