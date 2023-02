Sanremo: dalla radio ai concerti, Mr.Rain è la star del momento

Mr.Rain fa il tutto esaurito: al secolo Mattia Balardi, nato a Desenzano ma cresciuto a Carpenedolo, la musica come vizio di famiglia - il nonno Franco è il patron del Luci d'Alba di Padenghe - e soprattutto artista rivelazione al Festival di Sanremo 2023 con il brano "Supereroi", che si è pure meritato il terzo posto nella classifica finale. Il singolo ha fatto il "botto", sta scalando tutte le classifiche: è al terzo posto della Global Chart di Spotify come singolo di debutto, nella Top 100 della stessa Global Chart, e ancora ai vertici delle classifiche di Spotify Italia, Amazon Music, Apple Music e iTunes, nonché il brano più ricercato su Shazam e la canzone di Sanremo più popolare su TikTok.

E se non bastasse: "Supereroi" è tra i brani più suonati dalle radio italiane, il videoclip ha raggiunto in una sola settimana oltre 6 milioni e mezzo di visualizzazioni, la sua esibizione a Sanremo 2023 è la più vista con oltre 14 milioni di views.

Il nuovo tour di Mr.Rain

Sarà una bella, bellissima stagione per Mr.Rain: artista multiplatino con oltre 700 milioni di streaming, 13 dischi di platino e 5 dischi d'oro, con le sue performance sul palco dell'Ariston - insieme a un coro di 8 bambini - ha conquistato il cuore di tanti, giovani e non solo, riscuotendo un successo crescente confermato dai dati di cui sopra. Mr.Rain sarà anche in tour a partire da aprile: la tournee, prodotta e organizzata da Colorsound, viaggia già verso il sold out (ultimi biglietti disponibili solo per la data di Roma e per una seconda data al Fabrique di Milano, in scena il 2 maggio).

Il tour dei club di Mr.Rain si scatenerà a partire dal 6 aprile, al Viper Club di Firenze: poi a seguire il 14 aprile al Demodè di Bari, il 19 allo spazio Hall di Padova, il 26 a Venaria (Torino) al Teatro Concordia, il 2 e il 3 maggio al Fabrique di Milano, il 27 giugno al Parco della Musica di Roma. "Sono senza parole per le date sold out - racconta Mr.Rain - e vi aspetto tutti sotto al palco".