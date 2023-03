Mr. Rain: per il suo compleanno un regalo davvero eccezionale

"Il 18 novembre 2023 Mr.Rain illuminerà il Mediolanum Forum": parola di Germano Lanzoni, il "milanese imbruttito" che è anche speaker del Milan allo stadio San Siro. Suo il claim che annuncia il concerto conclusivo del tour 2023 di Mr.Rain, al secolo Mattia Balardi da Carpenedolo, terzo classificato all'ultimo Festival di Sanremo con il brano "Supereroi".

"Se è un sogno non svegliatemi - racconta Mr.Rain -. Il 18 novembre, il giorno prima del mio compleanno, salirò per la prima volta sul palco del Mediolanum Forum (ad Assago, ndr). Mi immagino questo momento da tanto tempo e ogni dettaglio è così chiaro nella mia testa che è come se l'avessi vissuto migliaia di volte. Inizia il countdown verso questo sogno".

Il gran finale del "Supereroi Tour"

L'annuncio è stato anticipato da un simpatico reel su Instagram in cui Mr.Rain viene "bendato" e accompagnato a sua insaputa al Forum di Assago. "Pazzesco", commenta Mattia una volta arrivato: non sta più nella pelle. Un "video emozionale", così lo definisce il suo staff, che lo riprende durante il tragitto verso il Forum. Già aperte le prevendite per il live del 18 novembre, sui circuiti Ticketone e Dice.

L'evento sarà il concerto conclusivo del "Supereroi Tour", che prenderà il via in aprile con una prima parte dedicata ai club (e già sold out da settimane), per poi ripartire dal 27 giugno con il tour estivo che lo porterà in giro per tutta l'Italia. A grande richiesta sono state aggiunte tre nuove date: il 17 agosto all'anfiteatro di Alghero, il 19 agosto al Forte di Bard di Aosta, il 22 agosto allo Sferisterio di Macerata. Confermata anche la data di Brescia: martedì 11 luglio per Summer Music.