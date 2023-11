Così Mr.Rain ha cantato "Supereroi" davanti al Papa e a 7mila bambini

Mr.Rain come Blanco, più di Blanco: anche lui si è esibito davanti al Papa. Il nostrano Mattia Balardi – questo il suo nome all’anagrafe: è nato a Desenzano e cresciuto a Carpenedolo – lunedì pomeriggio ha cantato la sua hit “Supereroi” all’arrivo di Jorge Bergoglio e davanti a un pubblico di oltre 7mila bambini provenienti da tutto il mondo. Insieme a lui, sul palco, anche l’artista spagnolo Beret, per un duetto inedito in doppia lingua (italiano e spagnolo). L’iniziativa faceva parte dell’evento “I bambini incontrano il Papa”, andato in scena in Vaticano e patrocinato dal dicastero per la Cultura e l’Educazione.

Il brano “Supereroi”, dopo il grande successo in Italia e il terzo posto al Festival di Sanremo, 4 dischi di platino e i vertici di tutte le classifiche, è stato da poco (ri)pubblicato in Spagna, dove lo stesso Mr.Rain ne canta una versione interamente spagnolo insieme all’artista locale Beret.

"Sono davvero grato"

Ma che effetto fa esibirsi davanti al Papa (e a 7mila bambini)? “Papa Francesco è entrato sulle note di Supereroi in Sala Nervi – racconta Mr.Rain –. La sensazione di coesione e unione che ho potuto provare sulla mia pelle è qualcosa che non dimenticherò mai. Indipendentemente dalle proprie credenze e dalla propria religione, sono davvero grato di aver portato la mia musica in una così grande manifestazione di pace e amore, soprattutto in un momento storico segnato da divisioni e conflitti sotto gli occhi di tutti”.

Chi è Mr.Rain

Classe 1991 e bresciano doc, Mr.Rain aka Mattia Balardi ha scelto questo pseudonimo perché, spiega, “compongo e sono ispirato solo quando piove”. Ha cominciato a scrivere i suoi primi pezzi nel 2009: due anni più tardi produce e pubblica il suo primo mixtape “Time 2 Eat”. Nel 2015 esce “Memories”, primo disco ufficiale (anch’esso autoprodotto), con due singoli estratti: “Tutto quello che ho” e “Carillon”, che è doppio disco di platino. Tra il 2016 e il 2017 è il tempo dei singoli “Supereroe”, “I grandi non piangono mai”, “Ipernova”: nel 2020 arrivano “Fiori di Chernobyl”, “9.3”, “Meteoriti” e “Non c’è più musica”, contenuti nell’album “Petrichor”, pubblicato nel 2021 e disco d’oro.

Il terzo album “Fragile” è del marzo 2022: nel febbraio di quest’anno Mr.Rain arriva terzo a Sanremo con “Supereroi”, conquistando il pubblico e confermandosi vera rilevazione del Festival. Il pezzo ha già conquistato 4 dischi di platino e (in poche settimane) scalato tutte le classifiche. Conto alla rovescia per il gran finale del Supereroi Tour, più di 20 date in tutta Italia: il 18 novembre sarà per la prima volta al Mediolanum Forum di Assago (Milano).