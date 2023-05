È "La fine del mondo": Mr.Rain spopola in radio col nuovo singolo

Prima il singolo, out ormai da qualche giorno (era il 12 maggio), ora anche il video, disponibile da martedì 16: spopola su ogni fronte (in radio e non solo) il brano “La fine del mondo” (Warner Music Italy), il nuovo singolo di Mr.Rain (ovvero Mattia Balardi: nato a Desenzano ma cresciuto a Carpenedolo, terzo classificato a Sanremo 2023 con “Supereroi”) in featuring con Sangiovanni. La coppia di cantautori ha scritto la canzone a quattro mani insieme a Lorenzo Vizzini: arrangiato dallo stesso Mr.Rain con Bias e Lgnd, è un brano pop ma anche garage e cinematic, insomma le sonorità classiche dell’artista bresciano.

Il nuovo singolo

L’incedere musicale è accompagnato da pianoforti, archi e percussioni: il testo parla di un amore tossico e impossibile, “quello che ti fa sentire invincibile - spiega Mr.Rain -, quello che ti fa soffrire ma allo stesso tempo quello di cui non puoi fare a meno”. Nel videoclip i due artisti sono i protagonisti assoluti, immersi in un infinito spazio bianco fatto di luci led stroboscopiche che “ballano” al ritmo della canzone. Disponibile dal 12 maggio su tutte le piattaforme, è stato cantato in anteprima il 3 maggio scorso al Fabrique di Milano.

Mr.Rain e Sangiovanni

Mr.Rain, autore di hit come “Fiori di Chernobyl”, “Meteoriti” e “Ipernova”, ha conquistato il grande pubblico all’ultimo Festival di Sanremo con il singolo “Supereroi”, certificato triplo disco di platino. È ancora oggi uno dei brani più ricercati su Shazam e tra i più popolari di TikTok, con 204 milioni di views, e uno dei pezzi più trasmessi dalle radio. Sangiovanni in soli 2 anni ha ottenuto oltre mezzo miliardo di streaming e 41 certificazioni tra platino e oro, tra cui l’album d’esordio “Cadere Volare”, pubblicato da Sugar: nel suo tour 2022 si è esibito (da maggio a ottobre) davanti a più di 100mila persone.