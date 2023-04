Il successo di Mr. Rain: ci sarà anche lui al più atteso dei concerti

Comincia a svelarsi la line-up del concertone del Primo Maggio a Roma, edizione 2023: promosso come sempre dai sindacati Cgil, Cisl e Uil e in pista ormai dal 1990, è il più grande evento gratuito di musica dal vivo in Europa. Le prime anticipazioni già confermano una doppia presenza bresciana, entrambi in arrivo da Sanremo 2023: in Piazza San Giovanni a Roma ci saranno sia Fausto Zanardelli (o Fausto Lama dir si voglia: è originario di Gavardo) e la "sua" California, Francesca Mesiano, ovvero i Coma_Cose, che Mr.Rain, al secolo Mattia Balardi, nato a Desenzano e cresciuto a Carpenedolo. Gli altri nomi già svelati: Aurora, Ariete e Matteo Paolillo, volto noto della serie tv "Mare fuori".

I Coma_Cose si erano già esibiti sul palco del concertone lo scorso anno: per Mr.Rain è invece una prima assoluta. L'ennesima conferma di un successo senza sosta, inarrestabile ormai dal terzo posto all'ultimo Festival di Sanremo, con il brano "Supereroi" (e un coro di bambini) che per la cronaca dà il titolo anche al nuovo tour dell'artista bresciano, che come anticipato si concluderà il prossimo 18 novembre al Mediolanum Forum di Assago (e in estate farà tappa anche a Brescia).

Il concertone del Primo Maggio

Per gli appassionati, il concertone del Primo Maggio (a ingresso gratuito) prenderà il via allo scoccare delle 15: l'accesso a Piazza San Giovanni e libero e consentito fino ad esaurimento posti. Al di là del live, il concerto verrà trasmesso integralmente in diretta da Rai 3 e Rai Radio 2: "Una maratona musicale, un programma televisivo e un evento di piazza allo stesso tempo - fanno sapere gli organizzatori - con la pretesa di accontentare tutti pur mantenendo alta la qualità e con uno sfondo di contenuti sociali sempre presente e vivido. La particolarità del binomio tv-piazza è in assoluto l'aspetto più affascinante di un evento che, forte di ben tre decenni di storia a tratti leggendaria, abbraccia ancora oggi un target di pubblico incredibilmente vasto e variegato, che non ha eguali negli eventi musicali italiani: un format che riesce nell'impresa di coinvolgere tanto l'adolescente che balla sotto il palco, quanto lo spettatore più adulto comodamente seduto davanti alla televisione di casa".