Tartufo da record, pesa oltre mezzo chilo: tutto il paese in festa

Tutto il paese in festa per “Tartufo sotto le stelle”, l'evento in programma sabato 16 a Moniga, organizzato da Pro Loco, Comune e Associazione Tartufai della Valtenesi, alla sua prima edizione ma che già si candida a diventare un cult della stagione gardesana. La notizia arriva a poche settimane dalla strepitosa “cattura” di un tartufo davvero da record, raccolto nel basso lago da Luca Bigoloni, uno dei 70 (e più) soci dell'associazione tartufai nata solo pochi mesi fa: si tratta di uno scorzone estivo, nome scientifico Tuber Aestivum, del peso di 532 grammi, una “taglia” che non si vedeva da anni, e in tutta la Lombardia.

Quasi una sorta di battesimo mediatico per l'Associazione Tartufai, che ora torna in pista (guidata dal presidente Franco Ganda) a sostegno dell'organizzazione di “Tartufo sotto le stelle”, on air fin dal pomeriggio in Piazza San Martino e dintorni con il coordinamento dell'ex sindaco Lorella Lavo, l'indispensabile supporto della factotum Marina Turrina, l'impegno in prima persona del sindaco Renato Marcoli, del consigliere con delega all'Ecologia Andrea Massi, la presidente Pro Loco Gloria Terzi.

"Tartufo sotto le stelle"

Un cartellone ricco, ricchissimo per cui fervono (alla grande) i preparativi: si comincia nel pomeriggio alle 17 con laboratori per bambini e dimostrazioni di ricerca tartufo con cani addestrati, in particolare lagotti romagnoli di cui già pare di sentire l'allegro abbaiare. Allo scoccare delle 19 sarà la volta di un aperitivo a tema nei bar In Piazzetta e L'Officina dei Poeti, che per l'occasione proporrà in degustazione un tagliere di salumi e formaggi al tartufo: contestualmente apriranno anche gli stand gastronomici attivi con pennette al tartufo nero, crepes e polenta taragna al tartufo.

Non mancheranno le stelle del vino della Valtenesi: il calice per gli assaggi (in gergo: sacca e bicchiere) costa 3 euro, poi 3 euro per ciascuna degustazione. Saranno presenti gli stand delle cantine Avanzi di Manerba, Bottenago di Polpenazze, Franzosi e Scolari di Puegnago, Costaripa, Monte Cicogna e Turina di Moniga. In cartellone anche una cena gourmet, rigorosamente a base di tartufo, in scena alle 20 al ristorante La Dogana Bistrot che si estenderà in tutta la piazza, in collaborazione con il ristorante Capriccio di Manerba: purtroppo non c'è più niente da fare per gli appassionati last minute, è già confermato il sold out.

Un "matrimonio" inedito

L'allestimento di piazza e stand è a cura della Creation di Paolo Zani, affiancato da altre aziende e produttori del territorio. In prima linea ci saranno i vivai Cherubini di Padenghe, per gli arredi e i decori, e Castagna di Soiano, che invece proporrà in vendita piante micorizzate: presente anche La Collina di Padenghe e Salò con vendita al dettaglio di funghi e tartufi, uno stand in movimento della gelateria Scacco Matto di Moniga, l'esposizione di barche e mezzi nautici della Rappy Drive. Alle spalle della piazza anche una mostra sui tartufi a cura, ovviamente, dell'Associazione Tartufai della Valtenesi. In serata attesa l'esibizione di Elisa Rovida, con la direzione artistica di Riccardo Mayer. Diverse le aziende e le realtà locali che sostengono l'iniziativa: la mitica Farmacia Stilo, il camping Piantelle, La Gioiosa Gardapartments, Agriturismo 30, Relais Dogana Rooms.

“Sto matrimonio s'ha da fare, e le stelle stanno a guardare”, recita il claim che da giorni si ascolta anche in radio: è lo speciale matrimonio tra tartufo, chiaretto e groppello della Valtenesi, che per la prima volta illumina la sera del lago di Garda.