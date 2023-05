C'è una spiaggia che cerca un gestore per i prossimi 10 anni

Lettini, ombrelloni, pennichelle, scottature e pedalò: sul lago di Garda c'è una spiaggia che cerca un gestore. È il lido che sta letteralmente di fronte al ristorante del campeggio Le Brede, a Moniga: verrà dato in concessione dall'Autorità di Bacino. Nello specifico si tratta di due porzioni di spiaggia, una delle quali da destinare a lido balneare (con lettini prendisole e ombrelloni) e una a deposito di pedalò: è compreso inoltre un edificio di pertinenza formato da una parte coperta (con cabine e spogliatoio) e da un pergolato. I beni sono da destinarsi a uso ricreativo a servizio della balneazione.

Come detto la spiaggia oggetto di concessione si trovano in adiacenza al camping Le Brede: è localizzata a circa 350 metri dal porto, in area demaniale extraportuale e lungo la passeggiata a lago. La superficie complessiva è di circa 500 metri quadrati, di cui 320 mq di spiaggia a uso lettini e ombrelloni, 90 mq di spiaggia per il deposito dei pedalò, altri 90 mq per l'edificio di pertinenza.

I dettagli del bando

Il canone annuo fissato a base d'asta è di 8.278 euro, l'equivalente di (circa) 690 euro al mese: ma va considerato che trattandosi di spiaggia, sul lago, il lavoro è ovviamente stagionale. Gli interessati possono presentare domanda entro e non oltre le ore 12 del prossimo giovedì 1 giugno: il plico contenente la documentazione e la busta dell'offerta dovrà essere inviato all'Autorità di Bacino per raccomandata oppure a mano. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito web dell'Autorità.

Possono partecipare al bando sia ditte individuali che imprese, cooperative, consorzi di imprese, enti del terzo settore, associazioni, onlus, associazioni sportive. Saranno accettate solo offerte al rialzo rispetto alla base d'asta: il 5 giugno si procederà all'asta pubblica. La concessione avrà durata da 10 anni, dall'1 gennaio 2024 al 31 dicembre 2033.