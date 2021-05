Nuovo supermercato sul lago di Garda: 1.000 metri quadri e 13 nuove assunzioni

Porte aperte da giovedì 27 maggio per il nuovo supermercato Aldi di Moniga del Garda: al confine con Manerba, è stato costruito in pochi mesi, giusto in tempo per la stagione estiva. Il guanto di sfida è lanciato: si trova davvero a due passi dal supermercato Penny Market, a poche centinaia di metri dal Lidl (ampliato e re-inaugurato un anno fa), ma tutto intorno è un fiorire di store del settore. Da Padenghe a Cunettone di Salò, meno di 10 chilometri, se ne contano ben undici: un record in provincia (e non solo).

Il nuovo store: 1.000 mq di supermercato

Il nuovo store Aldi si sviluppa in una superficie di vendita di circa mille metri quadrati: all'esterno 89 parcheggi gratuiti a disposizione dei clienti, oltre a una serie di interventi di riqualificazione dell'area (concordati con l'amministrazione comunale) tra cui la realizzazione di una nuova rotatoria, a servizio del complicato traffico stradale della Sp572, e un'area verde ad uso pubblico di oltre 1.500 mq, in cui sono stati piantumati 34 alberi (tra cui platani, pioppi, ontani e caprini).

Aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 22

Non solo: il punto vendita è stato definito un “negozio green”, in classe energetica A2 e dotato di impianto fotovoltaico di 54,94 kWp. Il supermercato di Moniga, in Via Pergola, sarà aperto dal lunedì al sabato dalle 8.30 alle 22 e la domenica alle 21. Come da tradizione, in aggiunta alle promozioni settimanali, il gruppo festeggia la nuova apertura con una vasta gamma di offerte in sottocosto.

Anche a Moniga 13 nuove assunzioni

Con questa nuova apertura, Aldi espande la propria presenza in Lombardia con 34 negozi di cui 8 in provincia di Brescia. In tutto il Nord Italia, in 6 regioni, l'azienda è presente con 114 store: in tutto sono occupati 648 lavoratori, di cui 13 neoassunti a Moniga. Il gruppo è presente in Italia dal 2018: a livello internazionale Aldi Sud è presente con oltre 6.500 punti vendita in 11 Paesi e 4 continenti. Sono 155mila gli occupati in tutto il mondo: il gruppo ha chiuso il 2019 con un fatturato di 91 miliardi di euro.