Bialetti celebra i 90 anni della Moka, la rivoluzione del caffè

La mitica moka Bialetti compie 90 anni: grande festa a Coccaglio, quartier generale del gruppo Bialetti Industrie spa, realtà leader in Italia e tra i principali operatori nei mercati internazionale nel settore della produzione e commercializzazione di prodotti houseware, in particolare (con il marchio Bialetti) nel mercato di prodotti per la preparazione del caffè come caffettiere tradizionali, caffettiere elettriche e macchine elettriche per il caffè espresso.

Le origini del marchio risalgono al 1919, quando a Crusinallo (piccola frazione di Omegna, Verania) Alfonso Bialetti apre un'officina per la produzione di semilavorati in alluminio. L'azienda cresce e diventa Alfonso Bialetti & C. Fonderia in Conchiglia, specializzata nello studio, progettazione e realizzazione di prodotti finiti, pronti per il mercato: l'intuizione che cambierà la storia sarà la Moka Express, il piccolo marchingegno che ha rivoluzionato il modo di preparare il caffè a casa. Siamo nel 1933, appunto: 90 anni fa.

I numeri di Bialetti

Ogni anno, nel mondo, vengono venduti più di 2 milioni di Moka Express, il 60% all'estero: il gruppo ad oggi conta oltre un migliaio di dipendenti (668 in Italia), due stabilimenti produttivi e filiali in Italia, Francia, Germania, Turchia, Australia, Giappone e Stati Uniti. Nel primo semestre 2023 Bialetti Industrie ha conseguito ricavi pari a 63,3 milioni di euro, con un incremento del 5,7% rispetto al primo semestre del 2022.

L'incremento del fatturato è dovuto principalmente al mondo caffè, in particolare alle vendite di caffè macinato e in capsule d'alluminio in Italia (+13,5%): sul fronte dello sviluppo estero è del gennaio scorso la costituzione della filiale Bialetti Japen. L'ebitda consolidato normalizzato risulta positivo per 7,7 milioni di euro, 1 milione in più rispetto al 2022.

L'origine del nome

Il nome "Moca" proviene dalla città omonima nello Yemen (detta anche Mokh?), un importante porto sul Mar Rosso. Fino al XIX secolo, quando le rivali Aden e al-Hudayda presero il sopravvento, era il principale approdo marittimo dello Yemen. Durante i secoli XV al XVII, Moca era celebre come il principale mercato del caffè. Per questo motivo, da questa città deriva il nome della rinomata varietà di caffè "moca" e della macchinetta della Bialetti: la Moka Express, appunto. Nonostante la scoperta di altre zone per coltivare il caffè, i chicchi provenienti da Moca conservano ancora oggi il loro inconfondibile aroma.