C'è anche un ragazzo di Concesio tra i pretendenti al titolo di Mister Italia 2023, le cui fasi finali sono in programma dal 24 al 26 agosto in Abruzzo: si chiama Gabriele D'Alessio, 33 anni, docente di scienze motorie e istruttore di fitness. Si è laureato in Scienze motorie all'Università di Urbino ed è personal trainer certificato dalla Federazione italiana.Â

Il concorso Mister Italia

È stato selezionato tra i 95 prefinalisti, provenienti da tutta Italia, che giovedì 24 agosto a Giulianova (Teramo) si contenderanno i 40 pass per la finalissima, condotta da Jo Squillo, in programma sabato 26 allo Stadio del Mare di Pescara. “A caccia del titolo più ambito – si legge in una nota diffusa dagli organizzatori – in un concorso che negli anni ha lanciato, tra gli altri, alcuni protagonisti del mondo dello spettacolo come Luca Onestini, Raffaello Balzo, Paolo Crivellin, Luciano Punzo e Luca Vetrone”.

Insieme ai 40 finalisti di Mister Italia 2023, sul palco di Pescara sabato sera ci saranno anche le 25 ragazze finaliste di Miss Grand Prix. Entrambi gli eventi, organizzati dal patron Claudio Marastoni, hanno il sostegno e la partnership di Ducati, Caffè Mokambo, Bes Italy, con il patrocinio dei Comuni di Pescara e Giulianova.