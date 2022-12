E' (ancora) tempo di Miss Italia: chi è la sexy Martina, l'unica lombarda in gara

Il countdown è cominciato: mercoledì 21 dicembre a Roma verrà assegnato il titolo di Miss Italia 2022. La serata finale andrà in scena al Centro congressi multimediale del Crowne Plaza Rome St.Peter's: lo spettacolo sarà trasmesso in diretta sui canali digitali del concorso (dalle 19 sul web, su Facebook, Youtube e Instagram) e sarà presentato da Salvo Sottile, giornalista e conduttore Rai.

Come da tradizione le miss finaliste rappresentano l'intero territorio nazionale, una per regione, e sono state scelte nel corso delle prefinali che si sono svolte a Fano, nelle Marche, al termine di centinaia di selezioni provinciali e regionali: le ragazze in gara saranno in realtà 21, perché alle 20 vincitrici regionali si aggiunge anche Miss Roma, in omaggio alla città che ospita la finale.

Chi è Martina Broggi

Nessuna bresciana quest'anno si giocherà la mitica fascia: a rappresentare la Lombardia la giovane Martina Broggi, già Miss Milano e poi Miss Lombardia. Martina ha 19 anni, è alta 1 metro e 75, occhi nocciola e capelli castani, nata e cresciuta a Milano ma con sangue italo-brasiliano che le scorre nelle vene.

Per anni la danza è stata la sua più grande passione, ora invece frequenta la facoltà di Psicologia e sogna un giorno di lavorare nell'ambito della criminologia. Nel corso delle selezioni di Miss Italia si è esibita con una performance di danza classica sulle punte. Si dice "molto legata" a suo padre, il suo primo tifoso con cui vive fin da quando era piccola.

Le concorrenti in gara

Nel 2021 vinse Zeudi Di Palma: toccherà a lei consacrare la nuova reginetta di bellezza italiana consegnando lo scettro e la corona. "E' la finale di un'edizione che ci vede a testa alta: per il terzo anno consecutivo riusciamo ad eleggere Miss Italia, senza mai fermarci - fa sapere Patrizia Mirigliani, patron di Miss Italia - nonostante le difficoltà degli anni del Covi. Le miss stanno ancora una volta rappresentando la bellezza dei valori, il claim di questa 83esima edizione di Miss Italia".

Queste le concorrenti in gara:

Piemonte - Giulia Giada Cordaro; Valle d'Aosta - Francesca Poma; Lombardia - Martina Broggi; Trentino Alto Adige - Eleonora Lepore; Friuli Venezia Giulia - Maria Franceschi; Veneto - Anna Tosoni; Liguria - Mariela Nunez; Emilia Romagna - Virginia Cavalieri; Toscana - Arianna Polidori; Umbria - Cecilia Alma Levita; Marche - Glelany Cavalcante; Abruzzo - Beatrice Gioia; Molise - Azzurra Gallinari; Lazio - Lavinia Abate; Campania - Noemi Pirozzi; Basilicata - Roberta Albano; Puglia - Anna Pia Masciaveo; Calabria - Vanessa Foti; Sicilia - Anita Lucenti; Sardegna - Carolina Vinci; Roma - Federica Maini.