Bellezza e curve mozzafiato: ragazza bresciana è Miss Gran Prix 2021

Orgoglio bresciano a Miss Gran Prix, storico concorso nazionale di bellezza che celebra quest'anno la sua 34ma edizione: è la giovanissima Gabriella Bonizzardi, 17 anni anni da Prevalle, la vincitrice di Miss Gran Prix 2021, celebrata sabato sera allo Stadio del Mare di Pescara. La finalista nostrana ha sbaragliato così la concorrenza delle altre 23 ragazze arrivate all'atto conclusivo del concorso che, ricordiamo, in passato è stato trampolino di lancio di personaggi come Tessa Gelisio, Carlotta Maggiorana e Raffaella Fico.

“Iscrivere il mio nome in questo albo d'oro è motivo di grande orgoglio – spiega Gabriella – Con questa fascia e con questa corona voglio giocarmi l'opportunità di sfondare nel mondo della moda e dello spettacolo, un sogno che ho fin da quando ero bambina e giocavo in casa a fare la velina, guardando Striscia la Notizia”.

La prima miss della storia di Prevalle

Festa grande in paese, per ora a distanza ma domani chissà: “Credo di essere la prima miss nella storia di Prevalle – continua la 17enne – e che dire, sono ancora frastornata, non me l'aspettavo, faccio fatica a realizzare. Soltanto quando sono andata a letto con la corona in mano, che poi ho appoggiato sul comodino, ho capito l'importanza di quanto stava accadendo”. La prima telefonata: “Per mia nonna Margherita, la mia prima tifosa”.

La telefonata a nonna Margherita

Gabriella Bonizzardi studia al Liceo artistico Foppa di Brescia, è al terzo anno: ma è anche una grande appassionata di motori e tiene molto alla sua forma fisica. “Anche durante il lockdown – racconta – mi tenevo in forma seguendo le lezioni del personal trainer in streaming”. E adesso è scattato il conto alla rovescia per il ritorno a Prevalle: “La prima cosa che farò sarà mostrare la corona a mio padre e poi andare ad abbracciare mia nonna”.

La finalissima allo stadio di Pescara

Appassionati di gossip, a raccolta: Gabriella attualmente non ha il fidanzato. “Ma non vedo l'ora di fare un bel giro in moto, altra mia grande passione”, conclude la 17enne. Per la cronaca, Miss Gran Prix è affiancato al concorso di Mister Italia, entrambi organizzati da Claudio Marastoni. Alla serata finale di Pescara hanno partecipato, tra i tanti, anche Federico Moccia (presidente di giuria), Manuela Arcuri, Beppe Convertini, Jo Squillo, Leo Gassman e Roberta Beta.