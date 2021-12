Miryea Stabile, la sexy soubrette bresciana paparazzata con una nuova 'fiamma'

Love story in alta quota per la bionda showgirl bresciana Miryea Stabile, tra i protagonisti (a Canazei, in Trentino) della tradizionale “Settimana Vip” organizzata per l'Immacolata dalla Ale Piva Production: l'ex “pupa” di Italia Uno (per la cronaca vincitrice dell'edizione 2021 con il “secchione” Luca Marini) è stata paparazzata in atteggiamenti “sospetti” con il rapper Spiro, all'anagrafe Simone Giannattasio.

Avvistata in dolce compagnia

La bella Miryea (che ricordiamo è stata anche “naufraga” sull'Isola dei Famosi) ha trascorso diversi giorni in compagnia del giovane artista romagnolo, nato a Rimini ma residente a Cervia: i bene informati riferiscono che tra loro sembra ormai sia scoppiata una “tenera passione”.

I due sarebbero stati più volte avvistati in atteggiamenti intimi. Buon per Stabile, la sexy soubrette che ha appena rifiutato la partecipazione al Grande Fratello Vip per dedicarsi, anima e corpo, alle sue prime lezioni di recitazione, affidate a una prestigiosa accademia cinematografica a cui, appunto, si è appena iscritta per imparare l'arte della recitazione.

Dopo i reality, il sogno del cinema

“Il mio sogno è il cinema – spiega Miryea Stabile – ma per realizzarlo serve tanto studio. Io mi sento pronta, e per questo mi sono iscritta a scuola”. Classe 1997, prima di approdare al reality di Italia Uno “La Pupa e il Secchione” aveva già in curriculum qualche apparizione televisiva, da “Ciao Darwin” a “Guess My Age”: la consacrazione da vip è arrivata solo pochi mesi più tardi, con la citata partecipazione anche all'Isola dei Famosi.

Le sue foto e i suoi sorrisi l'hanno fatta diventare anche una piccola grande influencer: solo su Instagram, per capirci, ad oggi conta quasi 170mila follower. Qualche parola per raccontarsi? Fit influencer, fashion blogger e modella.