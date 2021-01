La Pupa e il Secchione: una sexy bresciana sbanca su Italia 1

Al via l'edizione 2021 de La Pupa e il Secchione (e viceversa): tra i concorrenti in gara c'è anche la bresciana Miryea Stabile, che è già prima in classifica

Buona la prima (si fa per dire): ha superato indenne la prima puntata de “La Pupa e il Secchione e viceversa” l'unica concorrente bresciana in gara, la giovane Miryea Stabile; classe 1997, ha 23 anni e conta già qualche apparizione televisiva, da Ciao Darwin a Guess my Age, è modella e ballerina, ma soprattutto è considerata una piccola influencer con i suoi (quasi) 43mila follower su Instagram.

La nuova edizione della Pupa e il Secchione va in onda in prime-time su Italia 1: ottimo esordio, fanno sapere da Mediaset, con 1,790 milioni di spettatori totali (2,125 milioni nella fascia di prima serata) con un 19.56% di share sui giovani dai 15 ai 34 anni e il 12.37% sul totale del pubblico attivo. Il programma proseguirà nelle prossime settimane: ai vincitori un premio di 20mila euro.

Come funziona La Pupa e il Secchione

A condurre il programma è il comico Andrea Pucci, che sostituisce Paolo Ruffini: sarà affiancato sul palco da Francesca Cipriani, storica ex Pupa. I concorrenti in gara sono sia “pupe” – quindi belle e avvenenti ragazze ma che non brillano per titoli di studio e intelligenza – che “secchioni”, quindi nerd ad alto quoziente intellettivo, ma un po' timidi: quest'anno ci sono anche i “viceversa”, ovvero ragazzi di bell'aspetto ma non proprio “cime” e ragazze che hanno scelto di impegnarsi nello studio e nel lavoro.

I concorrenti in gara nell'edizione 2021

Il tutto condito, ovviamente, con un bel po' di televisione: è un reality, ma non aspettatevi il realismo al cento per cento. Erano 16 i concorrenti ai nastri di partenza: 5 pupe e altrettanti secchioni, 3 “pupi” e altrettante secchione. Alla prima puntata sono già stati eliminati il pupo Mattia Garufi e la secchiona Silvia Gandini: la nostrana Miryea, invece, è in coppia con Alessio Guidi ed è già prima in classifica.

Tutto quello che c'è da sapere su Miryea Stabile

Bionda, solare, autoironica e anche un po’ “svampita”, Miryea è una vera pupa e sa bene di esserlo. Ama il rosa, farsi i codini e vestirsi di paillettes. Nelle sue frasi non mancano mai le parole “top” e “adoro”. Fisico statuario, sguardo seducente, giustifica la sua totale ignoranza dicendo di soffrire di memoria a breve termine. Ma vive questa situazione con totale leggerezza e ilarità. Dietro l’apparente “leggerezza” di Miryea si nasconde, però, un passato di sofferenza e non accettazione sia familiare che scolastico. Il suo motto, che anticipa il suo profilo Instagram: “Vivo la vita come mi viene, a volte mi riesce bene”.