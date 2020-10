L’ode alle curve di Michelle Visenda conquista tutti: un premio per la stilista bresciana

Nota - Questo comunicato è stato pubblicato integralmente come contributo esterno. Questo contenuto non è pertanto un articolo prodotto dalla redazione di BresciaToday

“Vorrei che le donne del mondo possano vestire PlüsS per sentirsi svincolate dai pregiudizi altrui e libere di mostrare il proprio corpo con tranquillità e fierezza”. A parlare è Michelle Visenda, 21enne bresciana di Verolavecchia, neodiplomata in Fashion Design in Ied Milano: il suo progetto di tesi PlüsS è tra i 16 protagonisti dell’inedita mostra virtuale (visitabile via app) Ied Avant Défilé 2020, valutati da una giuria di 22 professionisti dell’industria del Fashion.

L’ode alla femminilità curvy di Visenda ha ottenuto il punteggio più alto sulla base di sette parametri di valutazione tanto emozionali quanto tecnici, risultando vincitrice di una borsa di mentorship di 5.000 euro a supporto della sua nascente carriera.

“Il mio obiettivo è quello di creare molti altri capi che si adattino a tutte le tipologie di corpi femminili”, commenta Michelle che sta depositando PlüsS come marchio registrato e che confida:“Mi piacerebbe espandere questo concetto, in un futuro, anche al mondo dell’abbigliamento maschile.”

Come in un vaso pieno di delizie, nel progetto di Michelle Visenda il corpo della donna curvy - sontuoso e ammaliante - viene glorificato in tutta la sua forza, contro gli imperativi del sistema moda. Tessuti leggeri, trasparenti, drappeggi e tagli si modellano così sulle curve naturali della silhouette, giocano con i capi tradizionali e con le ossessioni formali della moda occidentale, rivisitandole con giocondità e orgoglio. Una nuova Venere sul piedistallo della contemporaneità.

