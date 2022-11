Lunga vita alle migole: il piatto della tradizione è ora un prodotto DeCo

Tutti i bresciani conoscono le "migole" in senso lato, tradotto in italiano: le "briciole". Ma non tutti sanno che le "migole" sono anche un piatto tipico di Malonno, Valcamonica: da pochi giorni istituzionalizzato come un prodotto DeCo, ovvero di Denominazione comunale di origine. E' il primo piatto DeCo della storia di Malonno, recepito con delibera di giunta del 28 ottobre 2022 su proposta della commissione competente e, soprattutto, sulla spinta della Nuova Pro Loco Malonnese.

Il lavoro della Pro Loco

"Siamo davvero felici ed emozionati - fa sapere la Pro Loco - per la certificazione di prodotto DeCo per il nostro piatto tipico per eccellenza, le migole. Un riconoscimento fortemente voluto e portato avanti fin dai primi mesi dalla costituzione del nostro direttivo. Essendo la prima volta per Malonno, le operazioni burocratiche per la creazione del relativo Albo e della Commissione hanno richiesto un po' di tempo, ma finalmente possiamo vantare questo importante traguardo volto a dare sempre più risalto alle nostre eccellenze del territorio".

Un lavoro non da poco, che ha impegnato sia l'amministrazione comunale che la commissione dedicata, ma anche il professor Angelo Moreschi che si è occupato della ricerca storica, il vicepresidente della Pro Loco Stefano Mariotti che si è dedicato alla parte culinaria, il direttivo e tanti altri.

La ricetta delle migole

Ma cosa sono le migole? Il ricettario digitale di Vallecamonica Cultura lo definisce come il piatto tipico di Malonno, che si tramanda da generazioni ed è conosciuto solo in paese. Si compone di due farine (solitamente di castagne e grane saraceno), acqua, sale, burro e olio: viene portata a ebollizione l'acqua salata, poi si aggiungono le due farine tutte in una volta, si lasciano riposare e poi si comincia a mescolare con un cucchiaio di legno. Il procedimento continua con l'aggiunta di olio e di burro (continuando a mescolare) e cucinando per almeno mezz'ora. Una volta pronte, si accompagnano a salumi crudi e cotti (salame, cotechino e altro) e formaggio.

Il ritorno della mitica sagra

In vista del nuovo anno, è già stata annunciata l'edizione 2023 della Sagra delle Migole, storico appuntamento malonnese tornato in pista solo quest'anno, dopo il lungo stop obbligato a causa dell'emergenza sanitaria. Ufficialmente definito come "Piatto delle Migole", precisa il Comune, il riconoscimento della DeCo "rappresenta una sorta di carta d'identità che ne certifica l'origine locale, ne racconta la composizione, gli ingredienti e il metodo di preparazione: un efficace strumento di valorizzazione e sviluppo del territorio locale".