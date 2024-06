Sono questi i migliori vini rosa del lago di Garda per l'anno 2024

Il verdetto è sacrosanto, inoppugnabile: è il Valtenesi Riviera del Garda Classico Chiaretto 2023 della cantina Pietta di Muscoline il miglior rosé del lago di Garda. Una prima storica, sia per la cantina che per il piccolo Comune alle porte del lago: a loro l’onere e l’onore del Trofeo Molmenti 2024, consegnato all’apertura di Valtenesi in Rosa, la rassegna tutta dedicata ai rosé made in Benaco – in pista quest’anno ben 100 etichette da 45 diversi produttori, provenienti da Bedizzole, Calvagese, Desenzano, Lonato, Manerba, Moniga, Muscoline, Polpenazze, Pozzolengo, Puegnago e San Felice: ma c’è anche un apprezzatissimo angolo per i rosé della Provenza – che per la cronaca si conclude domenica sera in castello a Moniga, porte aperte dalle 18.30, ultimo brindisi alle 23.

Il Trofeo Molmenti

“È la prima volta che la nostra cantina conquista questo prestigioso riconoscimento – il commento di Stefano Pietta, volto e braccia della storica insegna di Castrezzone –: per noi è una soddisfazione enorme, una bella e positiva conferma per il lavoro svolto fino a qui”. Alla competizione hanno partecipato i 22 Valtenesi che la scorsa settimana sono stati premiati con l’Eccellenza (punteggio pari ad almeno 85/100) al 18esimo Concorso enologico nazionale della Fiera del Vino di Polpenazze. Da una seconda selezione dei magnifici 22 è emersa poi la rosa dei 7 finalisti del Trofeo Molmenti (uno in più rispetto alla tradizione: quest’anno c’è stato un ex aequo): Cadore da Pozzolengo, Turina da Moniga (i campioni in carica, vincitori nel 2023), Leali di Monteacuto, Delai Sergio e Franzosi da Puegnago, Cascina Belmonte e Pietta da Muscoline.

La grande bellezza del rosé

È la grande bellezza del rosé: “L’annata 2023 si conferma per la sua leggerezza ed eleganza. Siamo contenti che la commissione, composta da enologi, ristoratori e giornalisti, abbia scelto un rappresentante di questa linea. Per la prima volta abbiamo avuto 7 finalisti, a dimostrare la qualità e il livello dei nostri produttori”, il commento di Juri Pagani, coordinatore del Consorzio Valtenesi: un futuro da direttore, chissà, Pagani ha appena partecipato al master Direttore Consorzio Tutela, l'unico bresciano tra i 35 selezionati (su 150 domande) in presenza anche del ministro Francesco Lollobrigida. La sfilata dei rosé in castello si avvicina al suo gran finale: già più di 1.500 i biglietti venduti nelle prime due serate (info e prevendite su valtenesiinrosa.it, ma acquisto disponibile anche in cassa). Tra i tanti stand extra-enoici si segnalano due gustose new entry: La Bottega di Moniga e Il Paiolo Magico di Soiano.

“Valtenesi in Rosa – sottolinea Paolo Pasini, presidente del Consorzio Valtenesi – ancora una volta si dimostra l’evento perfetto per raccontare la naturale vocazione alla produzione di rosé di rara finezza e grande eleganza. Siamo stati felici, inoltre, di ospitare ancora una volta i cugini francesi della Provenza, con cui continua la collaborazione internazionale nell’ambito di Rosé Connection, un progetto congiunto di promozione sui mercati di Germania, Olanda e Belgio”. Lunga vita al drink pink, il “bere rosa” (ma sempre con moderazione) nel solco di una tradizione ultracentenaria: il procedimento produttivo di quello che è noto ai più come Chiaretto venne codificato per la prima volta nel 1896 dal senatore Pompeo Molmenti.

Il Palio del Chiaretto

A base di uve groppello e non solo, anche se non sono pochi i produttori che lo vinificano al 100% con il celebre vitigno autoctono gardesano (per citarne una: la cantina Vedrine di Polpenazze, appena premiata a Parigi e anch’essa presente in fiera a Moniga), il rosa Valtenesi è stato celebrato in contemporanea, a una manciata di chilometri di distanza, anche dalla confraternita dei Castellani del Chiaretto, che dal 1978 (quasi senza sosta: quest’anno è la 37esima edizione) organizzano il mitico Palio del Chiaretto. Festeggiato quest’anno al Borgo La Caccia di Pozzolengo, in presenza di 75 castellani, amici e simpatizzanti, chiamati a una degustazione alla cieca (con voto finale) dei tre finalisti dell’edizione 2024, nello specifico Delai di Puegnago, Turina di Moniga, Avanzi di Manerba. Alla fine l’ha spuntata Delai, che succede a Taver di Manerba (vincitore nel 2023): i finalisti sono stati selezionati da un roster di 27 etichette, a loro volta passate dal palato fino di una commissione di super-esperti, tra cui Alessandro Luzzago (già presidente del Consorzio Valtenesi) ed Ennio Avigo, tra i fondatori dei Castellani (ha 92 anni), e ancora Cesare Ferrari, Moris Rossi, Giuseppe Avanzi, Beppe Girelli, Michela Bandinelli, Fabrizio Benvenuti, Elen Ghezeri e Donatella Avigo, la presidente in rosa della confraternita.. dei rosa.