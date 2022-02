Sushi che passione: la Top 10 dei migliori ristoranti bresciani

Una moda che non passa, un'offerta che non accenna a diminuire: sono più di un centinaio i ristoranti di sushi – tra all you can eat e non – della provincia di Brescia. E' passato un po' di tempo dal nostro ultimo report, ormai sono quasi tre anni. Nel mentre, si sa, è successo un po' di tutto (compresa una pandemia secolare): ma in classifica cosa è cambiato? C'è qualche volto nuovo, ma soprattutto qualche conferma. Bacchette e sake, sashimi e nigiri: ecco la Top 10 dei migliori sushi bresciani. La classifica, ancora una volta, è “made in Tripadvisor”: ovvero si basa sui voti e le recensioni degli utenti del celebre portale. Sullo stesso tema, ricordiamo, la scorsa estate è stata pubblicata anche la guida ai migliori sushi firmata Gambero Rosso.

I 5 migliori sushi della provincia

Cominciamo con la Top 5, le posizioni più ambite. Davanti a tutti c'è ancora il lago di Garda: il più votato su Tripadvisor è il ristorante giapponese Lakhu di Via Brescia a Sirmione, che vanta un complessivo di 335 recensioni di cui 185 con voto “eccellente”. Segue, al secondo posto e a pochi chilometri di distanza, il 133 Sushi Club di Via Marconi a Desenzano: le recensioni totali sono 877 di cui 508 con voto “eccellente”.

A completare il podio il Sushi Ono di Brescia, al Borgo Pietro Wuhrer: ha 333 recensioni di cui 114 “eccellenti”. Seguono il ristorante Miho di Castelmella (227 recensioni totali) e il ristorante 18B di Iseo (425 recensioni totali).

La Top 10 tutta bresciana

Di nuovo il lago di Garda in sesta posizione, con il Brunati Sushi di Salò (117 recensioni totali): al settimo posto lo Yugen Lounge Restaurant di Palazzolo sull'Oglio (268 recensioni), all'ottavo il ristorante giapponese Iki di Via San Rocchino a Brescia (506 recensioni), al nono il Koen Restaurant di Paratico (328 recensioni) e infine al decimo posto lo Yoshi di Via Fratelli Lechi a Brescia (550 recensioni).

Nella graduatoria dei 10 migliori sushi bresciani, dunque, si contano tre ristoranti sul lago di Garda (a Sirmione, Desenzano e Salò) e altrettanti in città, poi due sul lago d'Iseo (a Iseo e Paratico), un altro nell'Ovest bresciano (a Palazzolo) e infine uno tra hinterland e Bassa bresciana (a Castelmella). Lettori appassionati, a raccolta: e voi siete d'accordo?