Quali sono i supermercati più amati dagli italiani? E dai bresciani? La risposta arriva dall’ormai celebre inchiesta annuale di Altroconsumo, con oltre 300mila soci e circa un milione di fan e simpatizzanti l’associazione di consumatori più estesa e autorevole d’Italia. Al vaglio degli esperti le risposte di un campione di quasi 10mila soci, 9.519 per la precisione, interpellati in merito alla “soddisfazione” per la spesa nei supermercati, ipermercati e discount, con un focus specifico anche ai “supermercati del territorio”, cioè le insegne presenti solo in alcune regioni.

Il metodo dell’inchiesta Altroconsumo

“L’indagine si è svolta attraverso un questionario online spedito ai soci – fa sapere Altroconsumo –, che hanno la possibilità di valutare fino a due catene di cui sono clienti abituali. I dati della soddisfazione per le varie catene si basano su 41.356 differenti esperienze di acquisto raccolte tra il 2022 e il 2023. Per elaborare le classifiche generali abbiamo chiesto qual è la soddisfazione complessiva, con giudizi da 1 a 10, poi elaborati per ottenere un indice su base 100, con cui sono state realizzate le classifiche”.

I supermercati preferiti dagli italiani

I prezzi, la qualità dei prodotti, l’assortimento, la velocità e l’efficienza: tutti elementi che vanno a comporre le graduatorie dei supermercati preferiti dagli italiani. A partire dai discount: con 76 punti su 100 al primo posto sono appaiati i marchi Eurospin e Aldi: seguono Prix (75), Lidl, Md e Todis (74), Dpiù, In’s e Penny (72), Tuodì. Per quanto riguarda le insegne di iper e super nazionali, al primo posto c’è Esselunga (79 punti su 100): seguono i marchi Ipercoop e NaturaSì, a pari merito a 78 punti; ancora la Coop a 75, Familia, Interspar e Tigros (74), Conad, Emisfero, Eurospar e Famila (72), Carrefour, Il Gigante e Sigma (71), Bennet, Incoop, Sisa (69), Crai, Despar, Dok, Pam e Panorama (68).

Infine le insegne locali: al primo posto Dem, 79 punti, catena con supermercati dislocati tra Roma e Frosinone; al secondo (con 78) il brand Tosano, vecchia conoscenza bresciana con punti vendita presenti anche nelle province di Verona, Vicenza, Venezia, Mantova, Treviso; Ferrara, Padova e Udine. Tra le insegne (anche) bresciane in graduatoria non mancano Iperal e Rossetto (75), Iper La Grande I (74), Unes (72), Italmark (71), Migross (68). Ma quanto costa fare la spesa in Italia? In media 409 euro al mese, ben 27 euro in più rispetto al 2022.