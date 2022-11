E' in Lombardia la migliore steakhouse d'Italia

Carnivori, a raccolta: il portale Braciamiancora - da anni punto di riferimento per gli appassionati della carne: "Raccontiamo il lato saporito della vita", dicono - ha pubblicato la Italy's 21 Top Steak House, ovvero la classifica delle 21 migliori steak house (o bisteccherie, per dirla in italiano) della penisola. E ci sono buone notizie per gli insaziabili lombardi: non solo il primo posto in assoluto, ma la nostra regione compare ben 6 volte nella gustosa graduatoria, e c'è anche un ristorante bresciano (la Dispensa di San Felice del Benaco) nella Top 10.

Le migliori steak house d'Italia

Le migliori bistecche (e non solo) d'Italia? Si cucinano a La Braseria di Osio Sotto, in provincia di Bergamo. A completare il podio il ristorante I Due Cippi di Saturnia (Grosseto) e il Bifro di Torino, rispettivamente al secondo e al terzo posto. Seguono la Trattoria dall'Oste di Firenze, il Bifulco di Ottaviano (Napoli), la Dispensa di San Felice (al sesto posto), Via di Guinceri a Livorno, Il Braciere di Eraclea (Venezia), l'Antica Trattoria del Reno (Bologna), Da Antonio il Macellaio a Panarea (Messina).

Superata la Top 10, così prosegue la classifica: all'undicesimo posto il ristorante Varrone di Milano, poi Asina Luna di Peschiera Borromeo (Milano), Donato il Macellaio (Salerno), Beef Bazar (Roma), Era Ora di Vasto (Chieti), Dupon Meat House di Monterotondo (Roma), Da Lina di Stimigliano (Rieti), Zio Barret a Bussi sul Tirino (Pescara), Da.Ma a Brebbia (Varese), Artigiano in Salice a Voghera (Pavia), Dogana Golosa a Caserta.

La Dispensa di San Felice del Benaco

Il ristorante La Dispensa di San Felice del Benaco (in pieno centro al paese, di fronte al municipio) ha aperto nel 1999 da un'idea di Roberto e Michele Bontempi, padre e figlio. Il giovane Michele (che a suo modo è una piccola star dei social: sfiora i 25mila follower su Instagram) oggi è "host" e "owner" del locale che propone vari menu degustazione, piatti alla carta, crudité di mare e di lago, tanta, tantissima carne: dall'asilo al vitello al piccione, e costate e dintorni "al Josper" cotta su braci di ulivo, frisona e rubia gallega, bruna alpina e pure il kobe giapponese (a 380 euro al chilo).