Travellers' Choice 2020: è bresciano il miglior ristorante d'Italia

Gustosissime conferme bresciane nella graduatoria dei Travellers' Choice edizione 2020 di Tripadvisor, il “Best of the Best” del portale che raccoglie milioni di recensioni di hotel, ristoranti, spiagge ed esperienze in tutto il mondo. Il Travellers' Choice è una sorta di award del meglio del meglio, sulla base di tutte le recensioni, i punteggi e i luoghi salvati che i viaggiatori condividono in tutto il pianeta: nella categoria dei ristoranti, dicevamo, doppia conferma bresciano ma con una scalata verso l'alto.

Il Lido 84 di Gardone è il migliore d'Italia

A cominciare dai migliori “Ristoranti raffinati”, ovvero quelli dove per un menu composto da antipasto, primo e secondo (bevande escluse) si spendono almeno 70 euro a persona: con uno scatto in cima alla classifica è il Lido 84 di Gardone Riviera il miglior ristorante raffinato di tutta Italia, e addirittura diciottesimo al mondo.

Dal terzo al primo posto in un solo anno: lo chef Riccardo Camanini si conferma uno dei volti più noti e apprezzati della gastronomia luxury contemporanea. Il Lido 84 è davanti al Quintessenza di Trani e al Don Alfonso 1890 di Sant'Agata sui Due Golfi, che completano il podio: al quarto posto il Cum Quibus di San Gimignano e solo al quinto il ristorante Villa Crespi sul lago d'Orta, gestito da Antonino Cannavacciuolo e in prima posizione nel 2019.

Il gustoso piazzamento della Goccia di Montonale

Per la cronaca, a livello globale ci sono due ristoranti francesi – Auberge Du Vieux Puits e La Ville Blanche – nelle prime due posizioni, e il Chila di Buenos Aires (Argentina) a completare il podio. E invece per i ristoranti di fascia media? Si tratta di quei locali dove un menu di antipasto, primo e secondo (bevande escluse) costa dai 30 ai 50 euro a persona.

Per la prima volta sul podio, al terzo posto in Italia, i Travellers' Choice di Tripadvisor consacrano ancora una volta la Trattoria La Goccia di Montonale, Desenzano del Garda, gestita dal giovane (classe 1990) Michele Bonazzoli. Il locale gardesano si merita infatti una gloriosa medaglia di bronzo, secondo solo al Ristorante Chalet Plan Gorret di Courmayeur e all'Osteria del Grillo di Orvieto.