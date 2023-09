Quali sono le migliori pizzerie bresciane per il Gambero Rosso

Non solo il buon vino nel mirino del Gambero Rosso: presentata a Napoli (e dove se no) la nuova guida Pizzerie d’Italia 2024, un viaggio all’interno dei migliori locali disseminati lungo lo stivale che disegna un percorso colorato di spicchi tra varianti regionali, nomi storici e nuovi format di successo. Sono 735 i locali inclusi della guida, presi in esame secondo alcuni criteri: l’impasto e la lievitazione, la cottura, il servizio, il legame con il territorio.

Le migliori per il Gambero

In tutto il territorio nazionale sono 103 le pizzerie che si sono meritate i Tre Spicchi, ovvero il massimo riconoscimento: ben tre i locali bresciani premiati (su 10 totali in Lombardia) tra cui Inedito (Brescia) e La Cascina dei Sapori (Rezzato), curati da chef Antonio Pappalardo, e La Filiale a l’Albereta di Erbusco, guidato dal maestro Franco Pepe. Sono 14 le pizzerie che si meritano le Tre Rotelle, ovvero per la miglior pizza al taglio: 28 le insegnate premiate con il massimo riconoscimento per 10 anni consecutivi, 17 le insegne include nelle 9 categorie di premi speciali (tra cui il Miglior servizio di sala per la pizzeria Inedito di Brescia).

Tutte le pizzerie bresciane

Queste tutte le pizzerie bresciane inserite nella guida 2024 del Gambero Rosso. A partire dalla città, in ordine alfabetico (tra parentesi il punteggio, espresso in centesimi): Alimento, Via Agostino Gallo (84); Bedussi, Via Crocifissa di Rosa (88); Inedito, Via Antonio Gramsci (92); Pota la Pizza, Via Carlo Goldoni (83); Le Rondinelle, Via dello Stadio (85); Sirani, Via Elba (89).

Questi invece i migliori locali della provincia: Rock dal 1978, Bione (89); Rossi&Rossi, Desenzano del Garda (80); La Filiale a l’Albereta, Erbusco (95: per il Gambero è la miglior pizzeria bresciana); Trattoria Marietta, Gardone Riviera (80); Salamensa, Montichiari (83); Masa Experience, Orzinuovi (84); Al Fienile, Palazzolo sull’Oglio (81); La Cascina dei Sapori, Rezzato (91); Roco’s Lab, Cunettone di Salò (83: una gustosissima new entry, consigliatissima); Ciclone, Sirmione (84).