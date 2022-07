Pizze in viaggio, da taglio e da asporto: un locale bresciano tra i migliori in Italia

Non solo la pizza al tavolo, napoletana o gourmet: anche tra le migliori pizzerie d'asporto brilla una stella bresciana. E' quella di Alimento, definito alla stregua di un "locale-laboratorio" nel cuore della Brescia antica, a pochi passi dalla piazza del foro e dal Capitolium: il locale guidato da Cesare Rizzini è al diciottesimo posto in Italia tra le migliori "Pizze in viaggio", nella graduatoria stilata a margine della guida 50 Top Pizza Italia 2022, che per la cronaca ha consacrato la pizzeria I Masanielli di Francesco Martucci (a Caserta) ma che nella Top 100 conta anche due locali bresciani, La Cascina dei Sapori di Rezzato (al ventesimo posto) e Sirani di Bagnolo Mella (in posizione 63).

La Top 10 delle pizze d'asporto

Tornando alle pizze al taglio e d'asporto, come detto, Alimento è in diciottesima posizione: al primo posto c'è invece il Pizzarium di Roma, e la Top 10 si completa con l'Antico Forno Roscioli e la Lievito (ancora a Roma), La Masardona (Napoli), Saporè Pizza Bakery (San Martino Buon Albergo, Verona), Sancho (Fiumicino, Roma), La Pia Centenaria (La Spezia), Tellia (Torino), Oliva Pizzamore (Acri, Cosenza) e infine Granocielo (Avezzano, L'Aquila).

Che si dice di Alimento?

E che si dice di Alimento? "Offre - si legge nella guida di 50 Top Pizza - i suoi tranci di pizze e focacce in taglia dal taglio gastronomico. Meritano un assaggio la pizza con acciughe, pomodoro e olive taggiasche, e la focaccia con crema di formaggi e cipolla rossa, da degustare in accompagnamento al Sürlo, una versione alternativa del pirlo. Tutto è preparato con lievito madre e materie prime di qualità". E ancora: "Il locale, che prevede alcuni tavolini sia all'interno che all'esterno, mixa dettagli contemporanei a elementi architettonici storici".

La guida.. alla guida

La guida 50 Top Pizza Italia è considerata una delle più influenti del settore, ideata e curata da Barbara Guerra, Albert Sapere e Luciano Pignataro. Raccoglie più di 500 insegne tra le pizzerie di ogni tipo, con una sezione dedicata alle "Pizze in viaggio" (ovvero da taglio e da asporto). Tra le pizzerie bresciane segnalate, oltre a quelle già citate, anche Ciclone (Sirmione), Inedito (Brescia) e La Filiale (Erbusco).