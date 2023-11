Il maestro Massari e non solo: altre due pasticcerie bresciane al top in Italia

Presentata l'edizione 2024 della guida Pasticceri e Pasticcerie d'Italia del Gambero Rosso. Sono 650 le insegne incluse nella nuova guida, con 60 novità, distribuite su tutto il territorio nazionale, con alcune regioni che spiccano più di altre, come il Piemonte, la Lombardia e il Veneto a nord, Campania e Sicilia a sud: locali storici, raffinati ed eleganti si mescolano alle nuove proposte più moderno. La corona resta a Iginio Massari, genio indiscusso e riferimento della pasticceria italiana in tutto il mondo, sempre attuale e capace di dettare mode e tendenze: a lui vanno le Tre Torto d'Oro. La Pasticceria Veneto di Brescia è la migliore d'Italia, da mezzo secolo: sono invece 31 le eccellenze che ottengono il massimo riconoscimento delle Tre Torte, 5 i premi speciali.

Brilla su tutte le regioni la Lombardia, sia per numero di insegne in guida che per eccellenza di punteggio medio per l'arte dolciaria: 89 insegne, l'unico Tre Torte d'Oro, 9 Tre Torte, un Pastry Chef, 5 novità.

I maestri della pasticceria bresciana

Alle Tre Torte d'Oro della Pasticceria Veneto di Iginio Massari, aperta nel 1971 e oggi capofila di una nutrita schiera di temporary e sedi in costante ampliamento, si aggiungono le Tre Torte ottenute dalla Pasticceria Roberto di Erbusco (punteggio 90), guidata da Giovanni Cavalleri, appena riaperta (a settembre) con due nuove sale e un dehor di 500 metri quadrati, e le Tre Torte di Dolce Reale (90) a Montichiari, capitanata dal maître pâtissier Maurizio Colenghi. Ma è ancora lunga la lista delle migliori pasticcerie bresciane per il Gambero.

Le pasticcerie bresciane nella guida

Queste le migliori di Brescia città, in ordine di apparizione sulla guida (tra parentesi il punteggio): Pasticceria Andreoletti, Corso Cavour (Due Torte, 85); Bedussi, Via Crocifissa di Rosa (Due Torte, 83); Garzoni, Via E.Margheriti (Una Torta, 79); Piccinelli, Viale Duca degli Abruzzi (Due Torte, 80); San Carlo, Via XX Settembre (Due Torte, 81).

Queste le insegne della provincia: L'Elite, Cologne (Due Torte, 80); Pasticceria Serlini, Gussago (Una Torta, 79); FN Nazzari, Iseo (Due Torte, 83); Chantilly, Lumezzane (Una Torta, 79); Creazioni, Manerba del Garda (Due Torte, 83); Dolce Angolo, Rezzato (Una Torta, 79). La pasticceria Dolce Angolo è una new entry in Lombardia: tra i nuovi ingressi si segnalano le Due Torte di Derecò, a Castiglione delle Stiviere.