🔴 Guida del Gambero Rosso: c'è un panettiere bresciano tra i migliori d'Italia

Un panettiere bresciano tra i migliori d'Italia: lo rivela la nuova guida del Gambero Rosso al Pane&Panettieri, edizione 2022, appena presentata. Nell'olimpo dei produttori che si sono meritati il massimo del riconoscimento (i Tre Pani) spicca infatti anche “Voglia di Pane”, a Brescia, gestita da Armando Guerini, che conferma così l'eccellenza già segnalata lo scorso anno. Per la cronaca, è questa la terza edizione della guida, realizzata in collaborazione con Petra-Molino Quaglia.

“Lo scorso anno – fa sapere il Gambero Rosso – raccontando del bisogno da parte degli italiani di mettere le mani in pasta durante il duro lockdown, auspicavamo per il buon pane una rivincita definitiva. Così è stato, con la nascita di forni diffusi, forni con negozi virtuali, bakery di ultima generazione con bistrot e caffetteria annessi: un'attenzione rinnovata intorno al pane, nuova frontiera del gusto”.

I migliori panettieri bresciani per il Gambero Rosso

Non mancano esempi di questo tipo, con bistrot e caffetteria, anche nel cuore della provincia bresciana: tra le new entry, solo per citarne una, ricordiamo la forneria Parma di Moniga del Garda (aperta, tra l'altro, da 131 anni: era il 1890). Ma quali sono invece i migliori panifici bresciani inseriti nella guida? L'unico con i Tre Pani, come detto, è il Voglia di Pane di Via Allegri a Brescia.

Si meritano invece Due Pani “El Forner” di Via della Noce e “Il Pane di Maurizio Sarioli” in Via Musei, entrambi a Brescia: a questi si aggiungono i “Fratelli Zucchi” a Mazzano e “Il Colmetto” di Rodengo Saiano. Infine, la menzione ai tre negozi che hanno comunque ricevuto Un Pane, e quindi una meritata citazione nella guida: il negozio di alimentari (che è anche pasticceria) “Barbieri Pierino” di Corzano, il panificio “Perotti” di Lumezzane, il negozio “Non solo Pane” di Palazzolo sull'Oglio.

Gli altri panifici al top in tutta la Lombardia

In tutta Italia sono solo 50 i panifici che hanno ricevuto i Tre Pani: di questi, otto sono in Lombardia. L'elenco completo comprende anche “Grazioli” a Legnano (Milano), “Panetteria Rio” a Mantova (new entry), “Crosta”, “Davide Longoni Pane” e “Le Polveri” a Milano, “Forno del Mastro” a Monza, “Forno artigiano Tilde” a Treviglio (Bergamo).