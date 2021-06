Orgoglio nostrano: 5 ospedali della Lombardia tra i migliori al mondo

Orgoglio nostrano: ci sono cinque ospedali lombardi tra i migliori 250 del mondo. Lo rivela il report “World's Best Smart Hospitalis” edizione 2021, realizzato da Newsweek – storica rivista americana fondata nel 1933 a New York, oggi del gruppo The Washington Post – in collaborazione con Statista, che già qualche settimana fa aveva in qualche modo elogiato la sanità della Lombardia nella graduatoria dei migliori ospedali d'Italia, in cui era apparso anche il Civile di Brescia (all'undicesimo posto assoluto in Italia) e la Poliambulanza (nella Top 100).

Nella nuova e aggiornata classifica mondiale sono solo 12 i presidi italiani presenti nella Top 250, e di questi come detto ben cinque sono lombardi, insomma quasi la metà: l'Istituto clinico Humanitas di Rozzano, provincia di Milano, risulta essere il migliore ospedale d'Italia, al trentaquattresimo posto.

I migliori ospedali del mondo? Tutti americani

Sono quasi tutti americani i migliori ospedali del pianeta, almeno secondo Newsweek: nella Top 10 si parte dalla Mayo Clinic di Rochester, e a seguire The John's Hopkins Hospital a Baltimora, Cleveland Clinic a Cleveland, The Mount Sinai Hospital a New York, il Massachussets General Hospital e il Brigham&Women's Hospital di Boston, il Cedars-Sinai Medical Center di Los Angeles. Questi occupano i primi sette posti, poi al nono il Md Anderson Cancer Center di Houston: a spezzare la catena sono due europei, il Karolinska Universitetssjukhuset di Solna, Svezia, e il Charité Universitatsmedizin di Berlino, Germania.

Cinque lombardi al top nella classifica italiana

Il primo italiano, come detto, è l'Humanitas di Rozzano, posizione numero 34: seguono al 51mo posto l'ospedale pediatrico Bambino Gesù di Roma, al 58mo il San Raffaele di Milano, all'85mo il policlinico Gemelli di Roma, all'86mo l'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza di San Giovanni Rotondo, al 109mo il Gaslini di Genova, ail 160mo il policlinico universitario e campus biomedico di Roma, al 204mo il presidio di San Salvatore Centro a Pesaro, al 218mo il Niguarda, al 222mo il Monzino e al 223mo l'Istituto europeo di Oncologia, tutti a Milano, infine al 227mo il Meyer di Firenze.