Il Civile è tra i migliori ospedali d'Italia: nella top 100 c'è anche la Poliambulanza

La graduatoria stilata da Newsweek segnala 9 ospedali lombardi tra i migliori d'Italia: il Civile è quinto in Lombardia e undicesimo in tutta la penisola

Ci sono anche 108 ospedali italiani tra i migliori del pianeta: nella graduatoria nostrana tra i primi 14 ben 9 sono lombardi, e tra questi c'è anche il Civile di Brescia (quinto in Lombardia e undicesimo in tutta Italia), ma ce ne sono altri 10 nella top 100, tra cui la Poliambulanza. E' questo quanto emerge dalla nuova ricerca di Newsweek, che per il terzo anno consecutivo (in collaborazione con la società Statista Inc) ha pubblicato il World's Best Hospitals, studio che analizza le principali strutture ospedaliere di 25 Paesi. Newsweek, ricordiamo, è una storica rivista americana – fondata nel 1933 a New York, oggi del gruppo The Washington Post – diffusa in 3 milioni di copie negli States e in altri 4 milioni nel resto del mondo.

I migliori ospedali italiani secondo Newsweek

Questa la graduatoria italiana: in termini percentuali è espresso il punteggio raggiunto dall'ospedale.

Policlinico Universitario A. Gemelli, 93.27% Roma Policlinico Sant'Orsola-Malpighi, 89.66% Bologna Grande Ospedale Metropolitano Niguarda, 89.03% Milano Istituto Clinico Humanitas, 88.55% Rozzano Ospedale San Raffaele - Gruppo San Donato, 87.19% Milano IRCCS Arcispedale Santa Maria Nuova, 82.86% Reggio Nell'Emilia Azienda Ospedaliera di Padova, 82.01% Padova Ospedale Papa Giovanni XXIII, 80.55% Bergamo Ospedale Policlinico San Matteo, 80.45% Pavia Ospedale Borgo Trento, 80.12% Verona Presidio Ospedaliero Spedali Civili di Brescia, 78.59% Ospedale Luigi Sacco, 77.88% Milano Ospedale San Raffaele Turro - Gruppo San Donato, 77.37% Milano Ospedale San Gerardo, 77.26% Monza.

Orgoglio lombardo: altri 10 presidi nella top 100

“Un motivo di orgoglio che conferma l'eccellenza della sanità lombarda – ha detto la vicepresidente di Regione Lombardia, Letizia Moratti – Un risultato ancora più importante se si considera che questa classifica è stata stilata non solo sulle risposte di direttore di ospedali, medici e professionisti sanitari, ma anche attraverso questionari sottoposti ai pazienti. Specie dopo un'annata che ci ha segnato profondamente – conclude Moratti – si stratta di risultati che ci danno orgoglio e speranza per il presente e per il futuro”.

Questi gli altri ospedali lombardi presenti nella graduatoria: l'Ospedale Maggiore Policlinico Mangiagalli di Milano, al 29mo posto; l'Istituto clinico scientifico Maugeri di Pavia, al 34mo; il Policlinico San Donato a San Donato Milanese, 35mo; il Presidio ospedaliero Alessandro Maznzoni di Lecco, al 41mo; il Carlo Poma di Mantova, al 77mo; l'ospedale Sant'Anna di Como, all'80mo; l'ospedale maggiore di Lodi, all'82mo; la Poliambulanza di Brescia al 94mo; l'ospedale San Paolo di Milano al 96mo; l'ospedale di Sesto San Giovanni al 99mo.