Natale 2020: la Top 5 dei migliori giochi da tavolo

L'abbiamo detto, scritto, ascoltato: con la pandemia da coronavirus in corso questo Natale non sarà come tutti gli altri. Al di là delle restrizioni – ricordiamo le ultimissime notizie in merito, tra zona rossa e arancione fino al 6 gennaio – siamo tutti chiamati a un grande senso di responsabilità, per salvaguardare soprattutto gli altri, prima di noi stessi: mettiamo in disparte l'egoismo, e per una volta cominciamo a ragionare come specie, e non più come individui.

Ma intanto il Natale si avvicina, tempo di regali e perché no di giornate in famiglia (nel rispetto delle regole anti-contagio). Può essere allora un'occasione per riscoprire vecchi e nuovi giochi da tavola, per andare oltre la classica tombola o le partire a carte tra un bicchiere di vino e un digestivo. Vediamo allora qualche idea curiosa, con la nostra Top 5 dei migliori giochi da tavola per le festività 2020.

Parole in libertà con Dixit

Un pezzo di storia dei giochi da tavola: parliamo di Dixit, il gioco della fantasia per eccellenza. Tante carte colorate per scatenarsi nello storytelling: vengono consegnate ai giocatori con una parola o una descrizione, per raccontare (in modo non troppo preciso) di che carta si tratta, e permettere agli avversari di provare a indovinare. Oltre al classico box sono disponibili tante espansioni con nuovi mazzi di carte.

Monopoly, il grande classico

Un grande classico dalle mille sfaccettature: a livello locale sono già celebri le versioni dedicate alla città di Bergamo e addirittura al lago di Garda. L'edizione 2020 celebra l'ottantacinquesimo anniversario di Monopoly, con otto pedine dorate a simboleggiare il lusso e il divertimento. Alzi la mano chi non ci ha giocato almeno una volta: ecco, nessuno.

Taboo: il gioco delle parole vietate

Si chiama Taboo, che richiama l'italico tabù: è il gioco delle parole vietate. Lo scopo della partita è suggerire una parola ai propri compagni di squadra prima che scorra il tempo della clessidra, ma facendo attenzione a non usare le celeberrime “parole taboo” selezionate per l'occasione. L'ultima versione contiene carte aggiornate, oltre a varianti di gioco come il “tempo doppio” e la “statua di sale”.

Scatenati in salotto con Twister

Altro gioco conosciutissimo in tutto il mondo: Twister è un game di abilità in cui i partecipanti sono chiamati a mettere mani e piedi dove indicato sulla tavola, cercando di non perdere l'equilibrio e rimanere in piedi (si fa per dire). Tra frecce girevole e palpatine involontarie (beata gioventù), il divertimento è assicurato.

Sfida alla creatività con Catan

Meno conosciuto, ma non per questo meno appassionante, Catan è il gioco che scatena la creatività. Tutto comincia da un'isola deserta, di cui siete i primi abitanti: bisogna costruire strade, case, scambiandosi materie prime e pure dichiarandosi guerra. Un gioco particolare, e che potrebbe essere il regalo giusto per il Natale 2020.

