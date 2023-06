Inizia l'estate ed è tempo di gelato. Gelato Festival World Masters, il campionato mondiale organizzato con Carpigiani e Sigep, segnala le migliori gelaterie qualificate per il percorso 2022-2025 e che parteciperanno alle prossime tappe per decretare il "miglior gusto di gelato del mondo". Iniziato a ottobre, il percorso ha già realizzato 37 tappe in 3 continenti coinvolgendo oltre 500 artigiani. In tutta la Lombardia sono 9 i gelatieri che si giocheranno la partecipazione alla semifinale italiana, in programma il prossimo ottobre: cinque sono bresciani.

Le 5 gelaterie bresciane (e i gusti in gara)

In ordine alfabetico Andrea Florioli della Gelateria Ciocolat di Toscolano Maderno, con il gusto "Cara Gargnano": gelato al cioccolato bianco con capperi di Gargnano sotto sale profumato al limone.

Francesco Della Maestra della Gelateria Francis di San Zeno Naviglio con il gusto "Crostì": gelato al lardo d'Arnad dop variegato con marrons glacés e variegatura di croccante, pane e noci.

Oscar Nassa della Gelateria LaPecoraNera di Brescia con il gusto "Re Desiderio": gelato al mascarpone aromatizzato al latte di mandorle con armellina, variegatura all'albicocca con crumble di mandorla, pistacchio e scorze di lime.

Mattia Taddeolini della Gelateria Hakuna Matata di Moniga del Garda con il gusto "Golden Pleasure": gelato allo zabaione con marsala variegato al cioccolato gold aromatizzato al caffè e con rottura di nocciole pralinate.

Laura Togni di LB Gelateria a Limone sul Garda con il gusto "Il Garda a spasso nel mondo": gelato alla crema di limone aromatizzata al cardamomo, variegatura al frutto della passione e noce moscata, canditi di centro, mandarino e limone del Garda, crumble di caffè profumato al cardamomo.

In gara ci sono anche tre gelaterie di Milano (L'arte del Dolce di Vittuone, Gelart di Sesto San Giovanni, Gelato4run di Milano) e una di Cremona (Bottega del Gelato - Caffè Centrale di Piadena).

Cos'è il Gelato Festival World Masters

I partecipanti sono stati giudicati e selezionati in ogni tappa da una giuria di professionisti del settore. Gusto, struttura, creatività e presentazione verbale ed estetica sono i quattro parametri con i quali sono stati valutati i gelati artigianali promuovendo la scelta degli ingredienti, la maestria degli artigiani nell’elaborare la ricetta, la capacità di comunicare il gusto portato in competizione e il risultato complessivo valutato attraverso la vista, il gusto e l’olfatto.

Con l’edizione 2022-25 Gelato Festival World Masters arriva al tredicesimo anno di attività, avendo debuttato a Firenze nel 2010 ispirandosi all’ideazione della prima ricetta di gelato per mano del poliedrico architetto Bernardo Buontalenti nel 1559. Da allora la manifestazione ha allargato i propri confini espandendosi prima nel resto d’Italia, poi in Europa e – dal 2017 – anche negli Stati Uniti, prima di abbracciare tutto il pianeta con il campionato mondiale dei Gelato Festival World Masters che con l’edizione 2018-2021 ha coinvolto oltre 3.500 gelatieri.