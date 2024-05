Brescia capitale delle "bionde": 4 birrifici nostrani tra i migliori d'Italia

La zampata della Leonessa tra le migliori birre d'Italia: non solo capitale delle “bionde”, in questi giorni, in occasione del grande evento griffato Slowfood che ha scelto Brescia per presentare la Guida alle birre d'Italia. Ma anche e soprattutto la folta presenza nostrana nella guida stessa, con almeno una realtà bresciana riconosciuta al top in Lombardia (e in Italia) per le varie categorie (le Chiocciole, le Eccellenze, la Filiera, i Locali eccellenti). È quanto rivela la nuova guida di Slow Food dedicata alle migliori “bionde” (e non solo) della penisola, presentata appunto a Brescia in occasione della due giorni – il 24 e il 25 maggio – programmata per la presentazione nazionale della nona edizione della Guida alle birre d'Italia, promossa dal Comune di Brescia e in partnership con Mo.Ca, Slow Food Editore e la condotta Slowfood Terreacque Bresciane.

Per gli appassionati, la festa continua anche sabato 25: alle 11 e alle 16 al Mo.Ca incontri divulgativi dedicati ai neofiti e ai curiosi sulla storia della birra, alle 15 e alle 17 i laboratori del gusto on air nei locali Birralab, La Pulce, Spine e Taverna di Paola, dove sarà possibile assaggiare alcune delle migliori birre e dei migliori sidri in Italia in abbinamento ai prodotti del Mercato della terra di Padernello. Fino all'ultima pinta, tra l'altro, negli stessi locali sarà possibile degustare un vero e proprio “giro d'Italia” della birra artigianale, con le birre più rappresentative dei birrifici premiati in guida.

La Guida alle birre d'Italia

La nuova guida è ormai un cult: racconta 511 realtà tra i produttori di birra e di sidro e recensisce 2.767 etichette. Sono inoltre segnalati 785 locali dove è possibile bere o acquistare birra artigianale italiana: 9 i premi speciali consegnati ai migliori birrifici e locali d'Italia. “La guida alle birre d'Italia – fa sapere Luca Giaccone, curatore della pubblicazione insieme a Eugenio Signoroni – è nata nel 2008, quando in Italia i birrifici erano 232. Oggi sono più di mille e in tutti questi anni, con cadenza biennale, la guida di Slow Food ha raccontato l'evoluzione di questo affascinante movimento”. Sono 101 i collaboratori e le collaboratrici, esperti di birra e conoscitori del territorio, che hanno partecipato alla stesura del prodotto editoriale.

Tra i riconoscimenti assegnati, si contano 49 Chiocciole (i migliori birrifici d'Italia), 101 Eccellenze (i birrifici che esprimono un'elevata qualità media su tutta la produzione), 43 premi Filiera (realtà che si dedicano con particolare attenzione alla produzione diretta delle materie prime), la novità dell'edizione 2024/2025. Del totale delle birre recensite, ben 779 sono quelle premiate: per quanto riguarda i sidri si contano invece 3 Chiocciole, 4 Eccellenze e 5 premi Filiera.

Le birre bresciane premiate

Sono 4 le birre e i birrifici bresciani premiati al top in Italia. Per quanto riguarda le Chiocciole è in lista il birrificio Porta Bruciata di Rodengo Saiano: in compagnia, in Lombardia, di realtà come Alder (Monza e Brianza: provincia assai rappresentata), Birrificio Italiano (Milano), Birrificio Lariano (Como), Birrificio Rurale (MB), Carrobiolo (MB), Hammer (Bergamo), Lambrate (MI), Menaresta (MB), Melagodo (Sondrio). Nella categoria Eccellenze premio al Birrificio Manerba (o Manerba Brewery), storico produttore (dal 1999) del lago di Garda: in lista anche Klanbarrique (MI), Brewfist (Lodi), Extraomnes (Varese), Eranomele (MI), Gambolò (Pavia), Hop Skin (BG), Nama Brewing (BG), Orso Verde (VA), Valcavallina (BG), Vetra (VA).

Nei premi Filiera, segnalazione per il mitico birrificio Pagus di Darfo Boario Terme: in elenco anche Birra del Parco (MI), Cascina Don Guanella (Lecco), La Bruciata (MI), Luppolajo (a Castel Goffredo, Mantova). Infine, nei Locali eccellenti, menzione per il Moskito di Iseo, conosciuto anche come The Original Rock'n'Roll Pub.