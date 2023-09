Caffè, colazioni e aperitivi: i migliori bar bresciani per il Gambero Rosso

“Io rinuncerei a tutto, tranne a questa tazzina di caffè, presa dopo quell'oretta di sonno che uno si è fatto dopo mangiato”: ci pensa il grande Eduardo de Filippo a ricordarci quanto sia importante il caffè nella vita quotidiana degli italiani (il 97% lo beve, in media, più di una volta al giorno). Tanto importante quanto lo sono i bar che lo propongono a un'infinità di clienti, selezionati e recensiti nella nuova guida Bar d'Italia (edizione 2024) del Gambero Rosso, il “manuale” – redatto in collaborazione con Illycaffè – che fotografa un mondo in continuo cambiamento, dove la moltiplicazione dell'offerta è ormai un must.

Orgoglio bresciano, per cominciare: c'è anche Bedussi di Brescia, in Via Crocifissa di Rosa, nell'olimpo dei migliori bar d'Italia, i pochi – in Lombardia sono solo 9, in tutta la penisola 45 – che si sono guadagnati il massimo del riconoscimento, ovvero le Tre Tazzine e i Tre Chicchi. Bedussi è allora il miglior bar di Brescia e provincia, definito dal Gambero come “un locale di eleganza contemporanea” dove è possibile assaporare “le migliori materie prime unite alle grande tecnica ed esperienza, che spaziano su più fronti (dalla pasticceria alla cucina, passando per il celebre celato) e ne fanno un indirizzo imperdibile”.

I migliori bar di Brescia e provincia

Ma l'elenco è ricco per gli appassionati di colazioni, pranzi veloci, aperitivi e quant'altro. Diverse le insegne bresciane inserite infatti nella celebre guida. Cominciamo dalla città, in ordine alfabetico (tra parentesi la valutazione del Gambero Rosso): Cafè Gramsci, Via Antonio Gramsci (due Tazzine e due Chicchi); Dolcevite, Piazza Paolo VI (una Tazzina e due Chicchi); El Forner, Via della Noce (due Tazzine e due Chicchi); Estratto, Corso Martiri della Libertà (una Tazzina e tre Chicchi); Lanzani Bottega&Bistrot, Via Arnaldo Da Brescia (tre Tazzine e due Chicchi); Pasticceria Veneto, Via Salvo d'Acquisto (tre Tazzine e due Chicchi); Piccinelli dal 1862, Viale Duca degli Abruzzi (due Tazzine e un Chicco); San Carlo, Via XX Settembre (una Tazzina e due Chicchi); Sirani, Via Elba (due Tazzine e tre Chicchi); Tostato, Via F.lli Porcellaga (due Tazzine e tre Chicchi); Zilioli, Via Cadorna (due Tazzine e un Chicco).

Questi invece i miglior bar della provincia: a Erbusco la Pasticceria Roberto, senza valutazione per via dei lavori in corso al momento di andare in stampa con la nuova guida; a Lograto il Dolciarius (due Tazzine e due Chicchi); a Manerba del Garda Creazioni (due Tazzine e due Chicchi) e la Pasticceria Di Novo (tre Tazzine e due Chicchi); a Ciliverghe di Mazzano i F.lli Zucchi (tre Tazzine e due Chicchi); a Montichiari il Salamensa (tre Tazzine e due Chicchi); infine a Paratico il Bohem (due Tazzine e due Chicchi).