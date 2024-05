Lo spiedo, per gradire: è bresciano il migliore street food d'Italia

Succulenti panini gourmet farciti con carne prima affumicata e poi cotta allo spiedo, servita in quattro differenti combinazioni, carne di maiale o di manzo: è l'identikit culinario di Fumetto, il brand bresciano (da Trenzano) appena consacrato come migliore street food della penisola nel corso delle finali italiane degli European Street Food Awards, appena concluse (lo scorso weekend) negli spazi del Parco Metelli di Palazzo sull'Oglio, in occasione di un nuovo e gustosissimo appuntamento con i food truck di Eatinero.

L'European Street Food Awards è il più importante concorso europeo dedicato allo street food, declinazione continentale del contest su scala globale on air dal 2017 e da un'idea del “guru” Richard Johnson, per il quinto anno consecutivo in featuring con Eatinero per la selezione dei migliori food truck italiani: la finale europea si terrà infine a Saarbrücken, in Germania, dal 4 al 6 ottobre. Nella gara del fine settimana erano 10 i food truck in corsa, a colpi di stuzzicherie, materie prime di qualità, grandi classici gourmet e nuove interpretazioni, abbinamenti golosi e funambolici. Dalle colline toscane alle campagne padane, dall'entroterra alle coste più assolate: una vera pacchia per i più affamati.

I migliori street food d'Italia

Nella graduatoria finale, i bresciani di Fumetto (Roberta Anzioso e Marco Bregoli) sono stati premiati dalla giuria di esperti composta da Bruno Belotti, Victoria Small, Matteo Giarratana e Claudio Zappa: Fumetto ha avuto la meglio sui torinesi di Van Ver Burger (al secondo posto: nel menu hamburger a base vegetale, nel curriculum la vittoria del People's Choice agli Street Food Awards 2022) e sui milanesi di Pantura, di origini pugliesi e specialisti dei panini di Atlamura con polpo alla griglia, patate e pinzimonio, sul gradino più basso del podio.

I bresciani di Fumetto non saranno soli alle finali europee in Germania: insieme a loro (ancora da Torino) il gruppo di Rock Burger, hamburger di carne selezionata dalle colline delle Langhe, premiati dal pubblico, con il voto popolare, nella categoria People's Choice (che vinsero anche i gnari di Fumetto: correva l'anno 2021). Festa grande e cassa dritta: le griglie sono pronte a sfrigolare per la finalissima d'autunno.

Le parole dei protagonisti

“La scelta di aprire un food truck – raccontano Roberta e Marco di Fumetto – la dobbiamo alla nostra voglia di viaggiare, di incontrare nuove persone, di comunicare attraverso il cibo. Sappiamo bene che un morso vale più di mille parole”. E una nota curiosa: “La nostra cucina mobile è stata ricavata, su misura, da un trailer per cavalli”. La Pasquetta a Villa Mazzotti, Chiari, poi la prima tappa al Parco Metelli di Palazzolo: è la nuova (grande) stagione di Eatinero. “Iniziative che ci danno la carica – spiega Paola Merigo, event manager di Eatinero – in vista della lunga serie di eventi itineranti che resterà nel vivo per tutta l'estate, fino a settembre, durante la quale all'ampia proposta street food, con i migliori food truck da tutta Italia, affiancheremo tantissime novità e progetti collaterali, pensati per rendere le esperienze del nostro brand ancora più eclettiche e immersive”.