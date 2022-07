Crudo, sano e a cubetti: dove mangiare il miglior poke di Brescia e provincia

Tutti pazzi per il poke, scrivevamo meno di un anno fa: certo non stiamo parlando del sushi, ma è un dato di fatto che sia un fenomeno sempre più diffuso anche in provincia di Brescia. Quanti locali a tema hanno aperto negli ultimi mesi, basta guardarsi in giro: la testimonianza di un crescente successo. Il poke (noto anche come poke bowl, o poké con l'accento) è un piatto tipico hawaiano, servito all'interno di una ciotola (appunto, la "bowl") a base di riso, verdure e pesce crudo a cubetti (dall'hawaiano "poke", ovvero tagliare a cubetti).

Un piatto tipicamente estivo, e che dunque di questi tempi gode di ottima salute. Ma perché piace (anche) agli italiani (e ai bresciani)? Lo rivela un sondaggio di Ami Poké, catena di pokerie nata nel 2018 a Roma e oggi tra i primi player di settore in Italia.

Perché il poke piace così tanto?

Come rivela il sondaggio promosso da Ami Pokè, il piatto hawaiano viene scelto nel 75% dei casi perché ritenuto un pasto completo e gustoso: il restante 25% lo apprezzo perché è facile e veloce da consumare e si presta bene sia al delivery che al take away, insomma la consegna a domicilio e l'asporto. Sono queste due opzioni le modalità di consumo preferite, scelte rispettivamente nel 47% e dal 16% dei casi: solo il 33% degli utenti preferisce consumare il poke negli store. E gli ingredienti più apprezzati? Tonno e salmone su tutti, accompagnati da avocado e mango, con salsa di soia o teriyaki. In ultimo, quale momento migliore per degustarlo? Sicuramente il pranzo, che raccoglie il 71% delle preferenze dei poke lover, seguito dalla cena (27%). Ma c'è margine anche per una merenda.

Le migliori "pokerie" bresciane

Chiudiamo in bellezza, anzi con gusto, con le migliori pokerie della provincia di Brescia selezionate con il criterio di Tripadvisor, il portale di recensioni più famoso del pianeta. Abbiamo scelto le prime cinque, così da fare una Top 5 coi fiocchi: 4 su 5 sono in città, due sono della stessa catena ma in due diverse location, due in pieno centro e due in prossimità di università. Così la graduatoria, buon appetito: