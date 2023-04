Caffè e cappuccini, è la sfida per il miglior barista: 8 i bresciani in gara

Conto alla rovescia per la 17esima edizione della Trismoka Challenge, la sfida tra i migliori giovani baristi della Lombardia: le semifinali sono in programma lunedì 17 e martedì 18 aprile nella sede di Trismoka a Paratico, la finalissima si svolgerà invece il 21 aprile sul palco del teatro Le Muse a Flero. Sono 12 i concorrenti in gara, provenienti della scuole alberghiere di Brescia, Bergamo e Milano: lo scorso anno la coppa come miglior barista (miglior giovane talento del caffè, Trofeo Gino Uberti) è stata alzata da Mauro Aranci dell'istituto Galdus di Milano. Il Trofeo Re Cappuccio è stato invece consegnato a Fabian Lusha, per aver realizzato il miglior cappuccino in gara: Chiara Cugini ha infine vinto il premio di Coffee Digital Ambassador.

La Trismoka Challenge 2023

La Trismoka Challenge è l'evento che celebra ogni anno, ormai dal 2003, l'arte italiana del caffè. "Trismoka è da sempre promotrice della cultura dell'espresso a regola d'arte - racconta Paolo Uberti, patron di Trismoka - ma anche di valori importanti come la famiglia, la solidarietà e la formazione. In questi 20 anni di Trismoka Coffee School e di Trismoka Challenge, abbiamo avuto il privilegio di vedere alcuni dei migliori baristi d'Italia emergere dalle nostre esperienze formative".

I dodici concorrenti in gara provengono da 6 diverse scuole alberghiere. "Quest'anno - spiega Michael Boffelli, responsabile formazione di Trismoka - selezioneremo per la finale il miglior talento di ogni istituto. Ciò significa che ogni scuola avrà il proprio rappresentante: l'artista del caffè che avrà accumulato il punteggio più alto nelle semifinali si batterà, quindi, per la vittoria nella finale".

Tutti i ragazzi in gara

Questo l'elenco completo dei ragazzi in corsa per la Trismoka Challenge: otto di loro frequentano scuole bresciane. In ordine alfabetico: Marco Agazzi (Fondazione ISB di Torre Boldone), Amer Aly (IIS Andrea Mantegna di Brescia), Irene Boioni (CFP Zanardelli di Clusane), Samuele Broglia (CFP Galdus di Milano), Giancarlo Magrini (CFP Galdus di Milano), Emanuele Magro (IIS Andrea Mantegna di Brescia), Paolo Nicoli (IIS Olivelli Putelli di Darfo), Samuel Palaghianu (Fondazione ISB di Torre Boldone), Linda Pennati (IIS Andrea Mantegna di Brescia), Kevin Staiano (CFP Zanardelli di Clusane), Martina Venturini (CFP Canossa di Brescia), Francesca Zanola (CFP Canossa di Brescia).