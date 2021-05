Vacanza in Franciacorta per Michelle Hunziker e la figlia Aurora

Impazzano in rete le foto pubblicate su Instagram da Michelle Hunziker e dalla figlia Aurora Ramazzotti, in vacanza al Cappuccini Resort

Non c'è solo Chiara Ferragni a sconfinare tra le bellezze della provincia di Brescia: per la cronaca, è stata avvistata nel weekend a Villa Feltrinelli a Gargnano. Anche la showgirl Michelle Hunziker ha passato il fine settimana in terra bresciana. E più precisamente in Franciacorta, tra colline e vigneti, come testimoniano i post sul suo profilo Instagram (therealhunzigram, che conta quasi 5 milioni di follower).

Hunziker ha trascorso il weekend appena concluso in compagnia della figlia Aurora. “Siamo state davvero bene – ha scritto su Instagram: quasi 100mila like in poche ore – Bastano pochi istanti, vissuti con intensità nel luogo giusto, con persone meravigliose come è capitato a noi in questi giorni. E magicamente tutto è perfetto”.

Il Cappuccini Resort

Michelle e Aurora, la figlia avuta con Eros Ramazzotti, si sono fatte “coccolare” dal Cappuccini Resort di Cologne, celebre location collocata alle pendici del Monte Orfano. Si tratta di un ex convento francescano, edificato nel lontano 1569, che oggi ospita hotel, resort, ristorante e spa: extra-lusso a parte, è anche specializzato in meeting e matrimoni. La struttura è stata acquisita nel 1987 dalla famiglia Tonelli Pelizzari, quando ormai era ridotto a un rudere dopo oltre mezzo secolo di abbandono.

Michelle Hunziker

Classe 1977, Michelle Hunziker è nata e cresciuta a Sorengo, nel Canton Ticino. Showigrl e conduttrice, è in pista ormai da più di 20 anni: fin dagli albori televisivi (con programmi come “I cervelloni” e “Colpo di fulmine”, ma senza dimenticare il film “Alex l'ariete”, con Alberto Tomba) per arrivare al successo di oggi, saltuaria conduttrice di Striscia la Notizia, ma anche di Zelig, attrice di cinema e teatro, testimonial impegnata contro la violenza sulle donne.

Aurora Ramazzotti

La figlia Aurora Ramazzotti è nata nel 1996, quando la madre Michelle aveva soltanto 19 anni. Madre e figlia, ma anche sorelle e amiche: su Instagram (il profilo di Aurora è therealauroragram) non mancano i tanti momenti passati insieme, al di là dell'attività televisiva e lavorativa. Anche Aurora ha pubblicato sui social alcuni scatti della vacanza franciacortina: “Un carosello di bellezza. La magia della Franciacorta”, ha scritto.