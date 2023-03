La metro di Brescia compie 10 anni: un treno colorato per farle la festa

Come passa il tempo: la metropolitana di Brescia ha compiuto 10 anni. Era il 2 marzo 2013 quando venne inaugurata: "A distanza di 10 anni da quel primo emozionante viaggio - fa sapere Brescia Mobilità - siamo qui a festeggiare il mezzo di trasporto che più di ogni altro ha rivoluzionato le abitudini di spostamento dei bresciani e modificato la stessa città, che si può dire quasi rinata lungo il tracciato che segue il percorso della linea leggera".

I numeri della metro di Brescia

Qualche numero: dal 2013 al 2023 la metro di Brescia ha trasportato 150 milioni di passeggeri, percorrendo quasi 18 milioni di km ed effettuando oltre 1 milione di corse. Con la metropolitana è cresciuto costantemente il numero di passeggeri che utilizzano l'intero sistema di trasporto pubblico: più 40% sull'intera rete, raggiungendo nel 2019 quota 58 milioni, 16 milioni in più rispetto al 2012. Sempre nel 2019, la sola metro ha trasportato quasi 19 milioni di passeggeri.

Le opere di Luca Font

La festa per il decennale è cominciata già il 2 marzo, con la distribuzione di un biglietto speciale, limited edition, che non vale solo come ricordo ma anche come biglietto per viaggiare gratuitamente per l'intera giornata di domenica 5 marzo. A completare i festeggiamenti ci penserà poi lo street artist Luca Font, nome di spicco nella scena dell'arte contemporanea: decorerà uno degli edifici dedicati alla manutenzione della metropolitana al deposito di Via Magnolini. Il lavoro inizierà a breve, ma lo stile dell'artista può essere già ammirato sulla carrozzeria di un treno (anche all'esterno): è già stato avvistato in movimento tra le rotaie cittadine.